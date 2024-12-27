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Posted 27 декабря, 07:46

Published 27 декабря, 07:46

Modified 27 декабря, 07:48

Updated 27 декабря, 07:48

Какая погода будет в Красноярске в новогоднюю ночь и первые дни каникул?

Какая погода будет в Красноярске в новогоднюю ночь и первые дни каникул?

27 декабря 2024, 07:46
Фото: prmira.ru.
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какая погода будет в Красноярске на Новый год и в первые дни января.

В беседе с «Проспектом Мира» синоптик сообщил, что днем 31 декабря в Красноярске температура воздуха составит около -10 градусов и будет идти небольшой снег. В ночь на 1 января ожидается от -13 до -20 градусов, осадков не будет.

«В первой половине новогодней ночи в Красноярске будет в районе -13…-15. После этого будет постепенное понижение температуры воздуха и к утру 1 января она составит около -18…-20 градусов.
Днем 1 января температура воздуха будет в пределах -14…-17 градусов, в ночь на 2 января прогнозируется около -18…-22.
2 января ожидается небольшое потепление. В дневные часы в Красноярске будет в пределах -10 до -12 градусов».
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