Какая погода будет в Красноярске в новогоднюю ночь и первые дни каникул?

Posted 27 декабря, 07:46
Published 27 декабря, 07:46
Modified 27 декабря, 07:48
Updated 27 декабря, 07:48
В беседе с «Проспектом Мира» синоптик сообщил, что днем 31 декабря в Красноярске температура воздуха составит около -10 градусов и будет идти небольшой снег. В ночь на 1 января ожидается от -13 до -20 градусов, осадков не будет.
«В первой половине новогодней ночи в Красноярске будет в районе -13…-15. После этого будет постепенное понижение температуры воздуха и к утру 1 января она составит около -18…-20 градусов.
Днем 1 января температура воздуха будет в пределах -14…-17 градусов, в ночь на 2 января прогнозируется около -18…-22.
2 января ожидается небольшое потепление. В дневные часы в Красноярске будет в пределах -10 до -12 градусов».