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Posted 27 декабря, 08:17

Published 27 декабря, 08:17

Modified 27 декабря, 08:19

Updated 27 декабря, 08:19

Красноярский фудблогер поделилась рецептами бутербродов для новогоднего стола

Красноярский фудблогер поделилась рецептами бутербродов для новогоднего стола

27 декабря 2024, 08:17
Фото: t.me/vkysno_em.
Красноярский фудблогер поделилась тремя рецептами бутербродов для новогоднего стола

Рецептами поделилась автор телеграм-канала «Вкусно ем и вам советую» Аня Медведева. Она написала, что её главный принцип готовки — просто, быстро, вкусно.

Первый вариант бутерброда — классика: багет + масло + слабосолёная форель. Можно добавить авокадо, пишет Медведева.

Фото: t.me/vkysno_em

Второй вариант: багет + масло + красная икра + киви.

«С самого детства мы всегда готовили такие бутерброды, хоть и кажется странно, но киви идеально подходит сюда».
Фото: t.me/vkysno_em

Для третьего варинта багет нужно обжарить на сливочном масле. А потом на него выложить рикотту или творожный сыр. Потом грушу обжарить на сливочном масле с сахаром, выложить на багет и добавить кедровые орешки сверху.

Фото: t.me/vkysno_em
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Праздники#Новый год#Икра
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