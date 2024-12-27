Красноярский фудблогер поделилась рецептами бутербродов для новогоднего стола

Posted 27 декабря, 08:17
Published 27 декабря, 08:17
Modified 27 декабря, 08:19
Updated 27 декабря, 08:19
Рецептами поделилась автор телеграм-канала «Вкусно ем и вам советую» Аня Медведева. Она написала, что её главный принцип готовки — просто, быстро, вкусно.
Первый вариант бутерброда — классика: багет + масло + слабосолёная форель. Можно добавить авокадо, пишет Медведева.
Второй вариант: багет + масло + красная икра + киви.
«С самого детства мы всегда готовили такие бутерброды, хоть и кажется странно, но киви идеально подходит сюда».
Для третьего варинта багет нужно обжарить на сливочном масле. А потом на него выложить рикотту или творожный сыр. Потом грушу обжарить на сливочном масле с сахаром, выложить на багет и добавить кедровые орешки сверху.