Куда сходить: публикуем 5 маршрутов для зимних прогулок в Красноярске и рядом

Posted 27 декабря, 12:58
Published 27 декабря, 12:58
Modified 27 декабря, 13:00
Updated 27 декабря, 13:00
В новогодние выходные в визит-центре «Серебряный лог» пройдут интерактивные экскурсии, посвященные жизни и быту народов Енисейской Сибири — расписание и запись в группе.
Можно прогуляться в экопарках «Гремячая грива», «Юдинская долина». Это территории в лесу со скамейками, детскими площадками, белками, садом камней и видовыми площадками. Посмотреть расписание работы визит-центров в праздники можно здесь.
Полный маршрут — от лестницы до Черной сопки или наоборот — займет весь день и составит около 30 километров. Однако его можно сократить по желанию.
Вот один из вариантов прогулки: машину можно оставить на станции «Енисей». Оттуда нужно сесть на электричку до Зыково. Там нужно подняться на Черную сопку — оттуда можно и идти до лестницы, наслаждаясь видами.
На выходных можно запланировать поездку в Дивногорск. Популярная локация для прогулок — набережная с качелями, барной стойкой, скамейками в виде гор и детскими горками. В этом году на набережной открыли ледовый городок с фотолокациями.
Погреться можно в кафе «Кекс и крендель» и в сувенирном магазине. До 13 января до Дивногорска будет курсировать электричка в праздничной иллюминации.
Маршрут пролегает за Удачным через Караульненское нагорье — между «Гремячей гривой» и Мининскими столбами. Там находятся скалы Голубка, Караульный бык.
Можно пройти маршрут пешком или поехать на машине с остановками. Отправиться можно от удобной вам точки. Например, можно стартовать от Удачного, зайти в пещеру и продолжить путь по берегу.
Находятся они напротив поселка Усть-Мана — вот точка на карте. На прогулку хватит полтора или два часа.
Сначала нужно доехать до поселка Усть-Мана — от дороги до смотровой всего 1,5 километра пешком. Тропа маркирована.