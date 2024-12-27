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Posted 27 декабря, 12:58

Published 27 декабря, 12:58

Modified 27 декабря, 13:00

Updated 27 декабря, 13:00

Красноярцам рассказали, куда можно сходить погулять в праздники

Куда сходить: публикуем 5 маршрутов для зимних прогулок в Красноярске и рядом

27 декабря 2024, 12:58
Фото: Сергей Токарев.

Красноярцам рассказали, куда можно сходить погулять в праздники

Рассказываем про 5 знакомых многим мест в Красноярске и рядом, которые хороши для зимних прогулок.

Эко-парки Красноярска

В новогодние выходные в визит-центре «Серебряный лог» пройдут интерактивные экскурсии, посвященные жизни и быту народов Енисейской Сибири — расписание и запись в группе.

Фото: Сергей Токарев

Можно прогуляться в экопарках «Гремячая грива», «Юдинская долина». Это территории в лесу со скамейками, детскими площадками, белками, садом камней и видовыми площадками. Посмотреть расписание работы визит-центров в праздники можно здесь.

Тропа по Торгашинскому хребту

Полный маршрут — от лестницы до Черной сопки или наоборот — займет весь день и составит около 30 километров. Однако его можно сократить по желанию.

Вот один из вариантов прогулки: машину можно оставить на станции «Енисей». Оттуда нужно сесть на электричку до Зыково. Там нужно подняться на Черную сопку — оттуда можно и идти до лестницы, наслаждаясь видами.

Дивногорск

На выходных можно запланировать поездку в Дивногорск. Популярная локация для прогулок — набережная с качелями, барной стойкой, скамейками в виде гор и детскими горками. В этом году на набережной открыли ледовый городок с фотолокациями.

Фото: Сергей Токарев

Погреться можно в кафе «Кекс и крендель» и в сувенирном магазине. До 13 января до Дивногорска будет курсировать электричка в праздничной иллюминации.

Тропа по левому берегу Красноярска

Маршрут пролегает за Удачным через Караульненское нагорье — между «Гремячей гривой» и Мининскими столбами. Там находятся скалы Голубка, Караульный бык.

Фото: Сергей Токарев

Можно пройти маршрут пешком или поехать на машине с остановками. Отправиться можно от удобной вам точки. Например, можно стартовать от Удачного, зайти в пещеру и продолжить путь по берегу.

Усть-Манские скалы

Находятся они напротив поселка Усть-Мана — вот точка на карте. На прогулку хватит полтора или два часа.

Фото: 2gis.ru

Сначала нужно доехать до поселка Усть-Мана — от дороги до смотровой всего 1,5 километра пешком. Тропа маркирована.

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