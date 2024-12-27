Мэрия рассказала, как в Красноярске помогают бездомным. Ничего больше делать не будут

«Возможность согреться для бездомного — это вопрос выживания, поэтому лишение людей этой возможности без предоставления какой-то альтернативы — это плохо. Это ставит человека в очень уязвимое положение и грозит потерей здоровья, а для многих людей, к сожалению, и потерей жизни», — говорила директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.