prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 09:08

Published 27 декабря, 09:08

Modified 27 декабря, 09:10

Updated 27 декабря, 09:10

Мэрия рассказала, как в Красноярске помогают бездомным. Ничего больше делать не будут

Мэрия рассказала, как в Красноярске помогают бездомным. Ничего больше делать не будут

27 декабря 2024, 09:08
Фото: мэрия Красноярска / 1MI.
В мэрии Красноярска рассказали, как в городе помогают бездомным. Открывать дополнительные пункты обогрева взамен закрытых теплых остановок не планируют.

Недавно в мэрии сообщили, что теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь из-за спящих там людей. Решение объяснили тем, что необходимо «обеспечить сохранность и эстетичный вид павильонов».

После публикации этой новости с «Проспектом Мира» связались представители благотворительной организации «Ночлежка». Они заявили, что такое решение опасно для бездомных. По их мнению, для бездомных людей теплые остановки зимой — это возможность получить место, где можно согреться.

«Возможность согреться для бездомного — это вопрос выживания, поэтому лишение людей этой возможности без предоставления какой-то альтернативы — это плохо. Это ставит человека в очень уязвимое положение и грозит потерей здоровья, а для многих людей, к сожалению, и потерей жизни», — говорила директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.

В организации предложили властям создать для бездомных пункты обогрева и упростить процедуры получения медицинской помощи.

«ПМ» направлял запрос администрации с просьбой прокомментировать ситуацию, рассказать, какие в городе есть меры поддержки бездомных и планируются ли какие-то еще.

В ответе мэрия снова повторила то, что решение о закрытии ночью тёплых павильонов «принято для обеспечения сохранности оборудования и эстетичного вида сооружений».

«Кроме того, в адрес администрации города поступали обращения от пассажиров с требованием обеспечить безопасность пользования тёплыми остановочными пунктами. При принятии решения учитывался опыт других городов, где есть подобные остановки», — написали в администрации.

Еще в мэрии рассказали, что в Красноярске работают центры помощи людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию и служба помощи бездомным «Человек человеку» на Воронова, 14/5.

«В помещении службы люди, утратившие социальные связи, инвалиды, престарелые, малообеспеченные и сироты могут получить временный приют. Имеются до 30 мест временного проживания. Кроме того, служба помогает в восстановлении документов, обеспечивает питанием и одеждой».

О принятии каких-либо дополнительных мерах, о которых говорили в благотворительной организации, в мэрии не сообщили.

Читайте также:
В Красноярске умерла бездомная женщина, которая год не могла получить лечение от ракаКрасноярский бар запустил кросскроссинг — кроссовки предлагают отдавать бездомным: «Пусть щеголяют в удобных найках»
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Помощь#Теплые остановки#Бездомные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика