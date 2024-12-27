Мэрия рассказала, как в Красноярске помогают бездомным. Ничего больше делать не будут

Posted 27 декабря, 09:08
Published 27 декабря, 09:08
Modified 27 декабря, 09:10
Updated 27 декабря, 09:10
Недавно в мэрии сообщили, что теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь из-за спящих там людей. Решение объяснили тем, что необходимо «обеспечить сохранность и эстетичный вид павильонов».
После публикации этой новости с «Проспектом Мира» связались представители благотворительной организации «Ночлежка». Они заявили, что такое решение опасно для бездомных. По их мнению, для бездомных людей теплые остановки зимой — это возможность получить место, где можно согреться.
«Возможность согреться для бездомного — это вопрос выживания, поэтому лишение людей этой возможности без предоставления какой-то альтернативы — это плохо. Это ставит человека в очень уязвимое положение и грозит потерей здоровья, а для многих людей, к сожалению, и потерей жизни», — говорила директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.
В организации предложили властям создать для бездомных пункты обогрева и упростить процедуры получения медицинской помощи.
«ПМ» направлял запрос администрации с просьбой прокомментировать ситуацию, рассказать, какие в городе есть меры поддержки бездомных и планируются ли какие-то еще.
В ответе мэрия снова повторила то, что решение о закрытии ночью тёплых павильонов «принято для обеспечения сохранности оборудования и эстетичного вида сооружений».
«Кроме того, в адрес администрации города поступали обращения от пассажиров с требованием обеспечить безопасность пользования тёплыми остановочными пунктами. При принятии решения учитывался опыт других городов, где есть подобные остановки», — написали в администрации.
Еще в мэрии рассказали, что в Красноярске работают центры помощи людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию и служба помощи бездомным «Человек человеку» на Воронова, 14/5.
«В помещении службы люди, утратившие социальные связи, инвалиды, престарелые, малообеспеченные и сироты могут получить временный приют. Имеются до 30 мест временного проживания. Кроме того, служба помогает в восстановлении документов, обеспечивает питанием и одеждой».
О принятии каких-либо дополнительных мерах, о которых говорили в благотворительной организации, в мэрии не сообщили.