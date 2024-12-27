На дорогах в Красноярском крае заработают 80 новых камер. Вот адреса

Posted 27 декабря, 11:41
Published 27 декабря, 11:41
Modified 27 декабря, 11:43
Updated 27 декабря, 11:43
С января заработают первые 40 камер. Они будут фиксировать превышение скорости, движение по полосам для общественного транспорта, выключенные фары, выезд на встречку, проезд на красный, заезд за стоп-линию, отсутствие ремней безопасности, сидит в телефоне и тому подобное.
Адреса, где будут стоять эти камеры:
Остальные 40 подключат во втором полугодии, их адреса пока неизвестны. Также известно, что на краевых трассах количество мобильных комплексов вырастет с 35 до 72.
Сейчас на территории края, согласно данным сайта КрУДор, работает 204 комплекса фиксации нарушения ПДД, как передвижных, так и стационарных.