На дорогах в Красноярском крае заработают 80 новых камер. Вот адреса

С января заработают первые 40 камер. Они будут фиксировать превышение скорости, движение по полосам для общественного транспорта, выключенные фары, выезд на встречку, проезд на красный, заезд за стоп-линию, отсутствие ремней безопасности, сидит в телефоне и тому подобное.