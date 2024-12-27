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Posted 27 декабря, 11:41

Published 27 декабря, 11:41

Modified 27 декабря, 11:43

Updated 27 декабря, 11:43

На дорогах в Красноярском крае заработают 80 новых камер. Вот адреса

На дорогах в Красноярском крае заработают 80 новых камер. Вот адреса

27 декабря 2024, 11:41
Фото: 1MI.
В Красноярском крае заработают 80 новых камер фиксации нарушений ПДД в 2025 году, сообщили в правительстве региона.

С января заработают первые 40 камер. Они будут фиксировать превышение скорости, движение по полосам для общественного транспорта, выключенные фары, выезд на встречку, проезд на красный, заезд за стоп-линию, отсутствие ремней безопасности, сидит в телефоне и тому подобное.

Адреса, где будут стоять эти камеры:

  1. Красноярск, Николаевский мост (две камеры, контроль в обе стороны);
  2. Красноярск, Октябрьский мост (две камеры, контроль в обе стороны);
  3. Красноярск, улица Копылова, 42;
  4. Красноярск, улица Партизана Железняка, 42;
  5. Красноярск, улица Белинского, 8;
  6. Красноярск, пересечение улиц Копылова и Ладо Кецховели;
  7. Красноярск, пересечение улицы 9 Мая и проспект Комсомольский;
  8. Красноярск, улица Семафорная, 247б;
  9. Красноярск, пересечение улиц Павлова и Щербакова;
  10. Красноярск, пересечение улиц Мичурина и Грунтовая;
  11. Красноярск, улица Калинина, 169а;
  12. Красноярск, улица Дубровинского, 114;
  13. Красноярск, пересечение улиц Взлетная и Октябрьская;
  14. Красноярск, пересечение улиц Ленина и Вейнбаума;
  15. Красноярск, пересечение улиц Вейнбаума и Марковского;
  16. Новоселовский район, 237-й километр дороги Р-257 «Енисей»;
  17. Емельяновский район, 803-й километр дороги Р-255 «Сибирь»;
  18. Емельяновский район, 2-й километр дороги Обход Красноярска;
  19. Емельяновский район, 21-й километр дороги Красноярск — Енисейск;
  20. Сухобузимский район, 42-й километр дороги Красноярск — Енисейск;
  21. Козульский район, 725-й километр дороги Р-255 «Сибирь»;
  22. Ачинск, пересечение улиц Свердлова и Назарова;
  23. Ачинск, пересечение улиц Кравченко и Шоссе Байкал;
  24. Ачинск, улица Гагарина, 6
  25. Боготол, пересечение улиц Кирова и Школьная;
  26. Назарово, пересечение улиц Карла Маркса и 30 Лет ВЛКСМ;
  27. Лесосибирск, 280-й километр дороги Красноярск — Енисейск;
  28. Лесосибирск, пересечение улицы Горького и переулка Школьный;
  29. Березовка, пересечение улиц Трактовая и Кирова;
  30. Березовка, пересечение улиц Дружбы и Кирова;
  31. Дивногорск, 41-1 километр дороги Р-257 «Енисей»;
  32. Уярский район, 932-й километр дороги Р-255 «Сибирь»;
  33. Уярский район, 942-й километр дороги Р-255 «Сибирь»;
  34. Канск, пересечение улиц 40 Лет Октября и Муромская;
  35. Канск, пересечение улиц Эйдемана и Николая Буды;
  36. Канск, пересечение улиц Ленина и Московская;
  37. Канский район, 1026-й километр дороги Р-255 «Сибирь»;
  38. Норильск, пересечение улиц Вокзальная и Нансена.

Остальные 40 подключат во втором полугодии, их адреса пока неизвестны. Также известно, что на краевых трассах количество мобильных комплексов вырастет с 35 до 72.

Сейчас на территории края, согласно данным сайта КрУДор, работает 204 комплекса фиксации нарушения ПДД, как передвижных, так и стационарных.

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#Владислав Савончик#Красноярск#ПДД#Нарушения#Камеры
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