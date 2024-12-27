Против командира полка ДПС Красноярска возбудили еще одно дело о взятке

О задержании полицейского стало известно 25 декабря. Против него возбудили дело о взятке в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с марта по август этого года он получил от знакомого частями взятку в виде строительных материалов на 60 тысяч рублей. За это командир полка указывал подчиненным, чтобы те не наказывали мужчину за тонировку.