Против командира полка ДПС Красноярска возбудили еще одно дело о взятке

Posted 27 декабря, 04:42
Published 27 декабря, 04:42
Modified 27 декабря, 04:58
Updated 27 декабря, 04:58
О задержании полицейского стало известно 25 декабря. Против него возбудили дело о взятке в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с марта по август этого года он получил от знакомого частями взятку в виде строительных материалов на 60 тысяч рублей. За это командир полка указывал подчиненным, чтобы те не наказывали мужчину за тонировку.
Сегодня, 27 декабря, возбудили еще одного дела о получении взятки в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за общее покровительство по службе, совершенное в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Как считает следствие, с июня 2022 по декабрь 2023 года, он получил от представителя коммерческой компании частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего дома на общую сумму более 380 тысяч рублей. Взятка предназначалась за покровительство.
Вчера, 26 декабря, суд избрал ему виде пресечения в виде домашнего ареста.