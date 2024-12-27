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Posted 27 декабря, 04:42

Published 27 декабря, 04:42

Modified 27 декабря, 04:58

Updated 27 декабря, 04:58

Против командира полка ДПС Красноярска возбудили еще одно дело о взятке

Против командира полка ДПС Красноярска возбудили еще одно дело о взятке

27 декабря 2024, 04:42
Фото: Пресс-служба МВД края.
Против командира полка городской ДПС Владимира Евсеенко возбудили второе уголовное дело о взятке. Он взял ее асфальтом и кирпичами.

О задержании полицейского стало известно 25 декабря. Против него возбудили дело о взятке в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с марта по август этого года он получил от знакомого частями взятку в виде строительных материалов на 60 тысяч рублей. За это командир полка указывал подчиненным, чтобы те не наказывали мужчину за тонировку.

Сегодня, 27 декабря, возбудили еще одного дела о получении взятки в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера, за общее покровительство по службе, совершенное в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как считает следствие, с июня 2022 по декабрь 2023 года, он получил от представителя коммерческой компании частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего дома на общую сумму более 380 тысяч рублей. Взятка предназначалась за покровительство.

Вчера, 26 декабря, суд избрал ему виде пресечения в виде домашнего ареста.

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