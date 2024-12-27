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Posted 27 декабря, 08:24

Published 27 декабря, 08:24

Modified 27 декабря, 08:26

Updated 27 декабря, 08:26

От станции до дома: как устроена энергосистема и кто больше платит за свет

От станции до дома: как устроена энергосистема и кто больше платит за свет

27 декабря 2024, 08:24
Фото: prmira.ru.
Жизнь без электричества сейчас представить не возможно — оно обеспечивает быт, работу, досуг и тому подобное. Рассказываем, как электроэнергия попадает в каждое здание и кто за нее платит.

Электроэнергия на своем «жизненном пути» проходит четыре этапа — производство, передача, сбыт и потребление. При этом ряд этапов контролируется государством, а другие подчинены рыночным правилам.

Сначала электроэнергия вырабатывается на электростанциях — атомных, ГЭС и ТЭС, солнечных и ветряных. Затем через трансформаторы передается на линии электропередачи, а от них попадают к потребителям — в дома и на предприятия.

Электричество по рыночной цене покупают промышленные предприятия и сбытовые компании. Последние реализуют электроэнергию населению по установленным правительством РФ тарифам. То есть энергетические компании не могут диктовать обычным людям цены на электроэнергию.

Стоимость для предприятий определяется рынком и может отличаться в зависимости от сезонности, ремонтов, вводном новых мощностей и тому подобное. Ценообразование на электроэнергии является свободным и опирается исключительно на баланс спроса и предложения. Обычные же люди защищены от таких плавающих правил рынка и цены для них ниже, чем для предприятий.

#Владислав Савончик
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