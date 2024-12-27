От станции до дома: как устроена энергосистема и кто больше платит за свет

Posted 27 декабря, 08:24
Published 27 декабря, 08:24
Modified 27 декабря, 08:26
Updated 27 декабря, 08:26
Электроэнергия на своем «жизненном пути» проходит четыре этапа — производство, передача, сбыт и потребление. При этом ряд этапов контролируется государством, а другие подчинены рыночным правилам.
Сначала электроэнергия вырабатывается на электростанциях — атомных, ГЭС и ТЭС, солнечных и ветряных. Затем через трансформаторы передается на линии электропередачи, а от них попадают к потребителям — в дома и на предприятия.
Электричество по рыночной цене покупают промышленные предприятия и сбытовые компании. Последние реализуют электроэнергию населению по установленным правительством РФ тарифам. То есть энергетические компании не могут диктовать обычным людям цены на электроэнергию.
Стоимость для предприятий определяется рынком и может отличаться в зависимости от сезонности, ремонтов, вводном новых мощностей и тому подобное. Ценообразование на электроэнергии является свободным и опирается исключительно на баланс спроса и предложения. Обычные же люди защищены от таких плавающих правил рынка и цены для них ниже, чем для предприятий.