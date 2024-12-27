От станции до дома: как устроена энергосистема и кто больше платит за свет

Стоимость для предприятий определяется рынком и может отличаться в зависимости от сезонности, ремонтов, вводном новых мощностей и тому подобное. Ценообразование на электроэнергии является свободным и опирается исключительно на баланс спроса и предложения. Обычные же люди защищены от таких плавающих правил рынка и цены для них ниже, чем для предприятий.