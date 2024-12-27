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Posted 27 декабря, 02:28

Published 27 декабря, 02:28

Modified 27 декабря, 05:36

Updated 27 декабря, 05:36

«Полная разруха»: вандалы разгромили общественный туалет на Зеленом берегу

«Полная разруха»: вандалы разгромили общественный туалет на Зеленом берегу

27 декабря 2024, 02:28
Фото: t.me/dorogi_krsk.
В Красноярске на Зеленом берегу закрыли общественный туалет. Его разгромили вандалы.

Накануне, 26 декабря, в управлении дорог и благоустройства (УДИБ) сообщили, что общественный туалет на Ульяновском проспекте разгромили вандалы.

«Полная разруха, шкафы разбиты, внутренности вот в таком состоянии. Кран откручен, зеркало разбито, полотенцедержатель в узел завязан. Бумага в баке. Короче говоря, надо закрывать его или что с ним делать, не знаю», — отмечает автор ролика.
Видео: t.me/dorogi_krsk.

В управлении дорог отмечают, что вандалы в Красноярске регулярно ломают общественные туалеты.

Сообщается, что туалет на Зеленом берегу закрыли на ремонт. Когда он откроется, неизвестно.

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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#УДИБ#Туалет#Проспект Ульяновский#Вандалы#Зеленый берег
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