«Полная разруха»: вандалы разгромили общественный туалет на Зеленом берегу

Posted 27 декабря, 02:28
Published 27 декабря, 02:28
Modified 27 декабря, 05:36
Updated 27 декабря, 05:36
Накануне, 26 декабря, в управлении дорог и благоустройства (УДИБ) сообщили, что общественный туалет на Ульяновском проспекте разгромили вандалы.
«Полная разруха, шкафы разбиты, внутренности вот в таком состоянии. Кран откручен, зеркало разбито, полотенцедержатель в узел завязан. Бумага в баке. Короче говоря, надо закрывать его или что с ним делать, не знаю», — отмечает автор ролика.
В управлении дорог отмечают, что вандалы в Красноярске регулярно ломают общественные туалеты.
Сообщается, что туалет на Зеленом берегу закрыли на ремонт. Когда он откроется, неизвестно.