Поменять горизонты: динамика переездов красноярцев в 2024 году

Posted 27 декабря, 05:44
Published 27 декабря, 05:44
Modified 27 декабря, 05:46
Updated 27 декабря, 05:46
В современном мире на мобильность населения и решение о смене места жительства влияют различные факторы, такие как карьерные возможности, образование, климатические условия, экономическая ситуация и качество жизни. В компании «Этажи» подвели итоги года по наиболее популярным направлениям переезда жителей Красноярска в 2024 году.
По словам Константина Сидорова, эксперта по межрегиональным сделкам компании «Этажи», объём сделок по покупке недвижимости в других городах снизился на 22%. В первую очередь, на снижение повлияла отмена 1 июля самой популярной льготной программы «Господдержка 2020», по которой можно было взять ипотеку до 8% на готовое и строящееся жилье. И конечно, повышение ключевой ставки до 21% и рыночных ипотечных ставок до 29% заставило многих отложить решение о продаже квартиры и переезде в другой город. Сейчас формируется мощный отложенный спрос.
1. Расширение возможностей трудоустройства:
Многие красноярцы ищут новые возможности для карьерного роста и развития в столице или других миллионниках, где больше вариантов для работы.
2. Образовательные возможности:
Переезд студентов из Красноярска в другие города для получения качественного образования является одним из важных трендов.
3. Климатические условия:
Экологическая обстановка в Красноярске — традиционно одна из главных причин переезда.
4. Развитие цифровой экономики:
Рост цифровых технологий и возможность удаленной работы открыли новые перспективы для жителей Красноярска, позволяя им выбирать место жительства вне зависимости от географического расположения.
5. Снижение стоимости жилья:
В ряде стран наблюдалось снижение стоимости жилья, что может стать дополнительным мотивом для переезда жителей в более доступные города.
1. Новосибирск (14% межрегиональных сделок): Крупнейший город Сибири является центром образования, науки и культуры, что делает его популярным направлением для молодежи и семей.
2. Абакан (10% межрегиональных сделок): Более мягкий климат Хакасии делает Абакан привлекательным для переезда.
3. Ачинск (9% межрегиональных сделок): наиболее близкий к Красноярску город. Логично, что много родственных связей. С Ачинска наблюдается также много сделок по переезду в Красноярск.
4. Москва (8% межрегиональных сделок): Как столица России и крупнейший город, Москва является привлекательным направлением для карьерного роста, образования и разнообразия возможностей.
5. Санкт-Петербург (8% межрегиональных сделок): Второй по величине город России предлагает богатые культурные и образовательные возможности, а также прекрасную архитектуру и историческое наследие.
6. Екатеринбург (7% межрегиональных сделок): Город на стыке Европы и Азии привлекает жителей Красноярска своими экономическими перспективами и разнообразием отраслей.
«Южные города страны последние 2 года не в топе переездов, но прецеденты, конечно есть. Тёплый климат и лето круглый год привлекает сибиряков. Одна сделка прошла по покупке недвижимости в Дубае», — рассказал эксперт компании «Этажи» по межрегиональным сделкам Константин Сидоров.
Переезд жителей из одного города в другой — это естественный процесс, который отражает изменения в жизненной среде и потребностях людей. Переезд может быть вызовом и возможностью для личного и профессионального роста. Важно оценивать свои цели и потребности, и принимать взвешенные решения по выбору нового места жительства.
Компания «Этажи» представлена более чем в 300 городах России и зарубежом, поэтому сделки по продаже жилья в Красноярске и покупке нового жилья проходят одновременно и на одной волне. Получить консультацию по недвижимости в любой точке мира можно здесь.