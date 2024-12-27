Поменять горизонты: динамика переездов красноярцев в 2024 году

По словам Константина Сидорова, эксперта по межрегиональным сделкам компании «Этажи», объём сделок по покупке недвижимости в других городах снизился на 22%. В первую очередь, на снижение повлияла отмена 1 июля самой популярной льготной программы «Господдержка 2020», по которой можно было взять ипотеку до 8% на готовое и строящееся жилье. И конечно, повышение ключевой ставки до 21% и рыночных ипотечных ставок до 29% заставило многих отложить решение о продаже квартиры и переезде в другой город. Сейчас формируется мощный отложенный спрос.