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Posted 27 декабря, 10:29

Published 27 декабря, 10:29

Modified 27 декабря, 10:50

Updated 27 декабря, 10:50

Редкие профессии с зарплатой от 100 тысяч назвали в Красноярском крае

Редкие профессии с зарплатой от 100 тысяч назвали в Красноярском крае

27 декабря 2024, 10:29
Фото: 1MI.
В банке вакансий краевой службы занятости в настоящее время размещено около 39 тысяч вакансий. Рассказываем, какие есть редкие специальности с большой зарплатой.

В регионе, как пишет «КП-Красноярск», ищут дагеров — специалистов, которые работает на драге — плавучей платформе, добывающей из водоемов рассыпное золото. Драги есть в Северо-Енисейском районе. Оплата труда — до 150 тысяч рублей.

В Норильске требуется эмульсовар с заработной платой до 120 тысяч рублей. В его задачи входит гашение извести, перекачка известкового молочка и чистка емкостей.

До 118 тысяч рублей готово платить норильское предприятие специалисту-меднику. Тот должен будет проводить испытания радиаторов, топливных баков, расширительных бачков, корпусов отопителей. Обслуживать их и ремонтировать.

В Мотыгинском районе требуется флотатор, который обслуживает установки, обогащающие минеральные и рудные полезные ископаемые. За свою работу будет получать до 147 тысяч рублей.

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#Владислав Савончик#Красноярский край#Зарплата#Вакансии#Редкие профессии
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