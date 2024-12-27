Редкие профессии с зарплатой от 100 тысяч назвали в Красноярском крае

Posted 27 декабря, 10:29
Published 27 декабря, 10:29
Modified 27 декабря, 10:50
Updated 27 декабря, 10:50
В регионе, как пишет «КП-Красноярск», ищут дагеров — специалистов, которые работает на драге — плавучей платформе, добывающей из водоемов рассыпное золото. Драги есть в Северо-Енисейском районе. Оплата труда — до 150 тысяч рублей.
В Норильске требуется эмульсовар с заработной платой до 120 тысяч рублей. В его задачи входит гашение извести, перекачка известкового молочка и чистка емкостей.
До 118 тысяч рублей готово платить норильское предприятие специалисту-меднику. Тот должен будет проводить испытания радиаторов, топливных баков, расширительных бачков, корпусов отопителей. Обслуживать их и ремонтировать.
В Мотыгинском районе требуется флотатор, который обслуживает установки, обогащающие минеральные и рудные полезные ископаемые. За свою работу будет получать до 147 тысяч рублей.