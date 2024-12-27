Редкие профессии с зарплатой от 100 тысяч назвали в Красноярском крае

В регионе, как пишет «КП-Красноярск», ищут дагеров — специалистов, которые работает на драге — плавучей платформе, добывающей из водоемов рассыпное золото. Драги есть в Северо-Енисейском районе. Оплата труда — до 150 тысяч рублей.