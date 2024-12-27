Россияне на Новый год стали чаще выбирать пиво вместо шампанского

Изменение укоренившихся традиций — задача непростая. Обычай празднования Нового года с шампанским зародился многие годы назад, и отказ от этой традиции может вызвать недоумение. Тем не менее производители алкогольных напитков активно откликаются на потребности современных клиентов, стремящихся к чему-то необычному и креативному. В последние годы наблюдается рост интереса к альтернативным вариантам традиционных напитков: пивовары начали представлять оригинальные сорта и необычные вкусы. С учетом того, что все больше людей хотят добавить новизны в свои праздничные новогодние застолья, производители адаптируют предложения, оставаясь при этом верными качеству и натуральности своей продукции.