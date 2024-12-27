В Дивногорске открыли ледовый городок с фотолокациями

Уже почти десятилетие Эн+, в состав которой входит Красноярская ГЭС, организует в городах ответственности новогодние активности, устанавливает световые фигуры, открывает ледовые городки. В дни каникул площадки компании становятся настоящими точками притяжения для горожан и тех, кто приедет в Дивногорск отдохнуть от городской суеты. Традицию делать такие новогодние подарки в городах ответственности заложил основатель компании Эн+ Олег Дерипаска