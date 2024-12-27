В Дивногорске открыли ледовый городок с фотолокациями

Posted 27 декабря, 06:21
Published 27 декабря, 06:21
Modified 27 декабря, 08:28
Updated 27 декабря, 08:28
Несмотря на морозный день, дивногорцы приходили целыми семьями, а малыши с удовольствием участвовали в ярком шоу с героями русских сказок и обязательными перед Новым годом дедом Морозом и Снегурочкой.
«Зимой, набережная Дивногорска, благодаря компании Эн+ становится очень оживленной. В этом году слоган „Чудо“, и я уверена, что новогодние чудеса — их все ожидают, особенно ребятишки, и это место станет таким чудесным, для того чтобы здесь собираться семьёй, для того чтобы общаться со своими близкими», — рассказала заместитель главы Дивногорска Полина Акулич.
Почувствовать себя сказочными персонажами в царстве ледяных скульптур, выполненных самыми талантливыми мастерами очень просто — нужно только приехать на набережную Дивногорска — волшебство начинается каждый день с наступлением сумерек.
2 и 7 января здесь пройдут зажигательные ледовые дискотеки для всей семьи с конкурсами и подарками.
«Мы будем привлекать аниматоров, будем проводить ледовые дискотеки, будет много сладостей и сюрпризов. Всех приглашаю! Не только дивногорцев, но и гостей из Красноярска, которые часто бывают на набережной в Дивногорске», — отметил директор Красноярской ГЭС, компании Эн+ Станислав Легенза.
Уже почти десятилетие Эн+, в состав которой входит Красноярская ГЭС, организует в городах ответственности новогодние активности, устанавливает световые фигуры, открывает ледовые городки. В дни каникул площадки компании становятся настоящими точками притяжения для горожан и тех, кто приедет в Дивногорск отдохнуть от городской суеты. Традицию делать такие новогодние подарки в городах ответственности заложил основатель компании Эн+ Олег Дерипаска