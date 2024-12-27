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Posted 27 декабря, 03:45

Published 27 декабря, 03:45

Modified 27 декабря, 05:36

Updated 27 декабря, 05:36

В Красноярске могут построить новый Дворец пионеров с зимним садом на крыше

В Красноярске могут заново отстроить Дворец пионеров. Там будут театр и зимний сад

27 декабря 2024, 03:45
Фото: yandex.ru/maps.

В Красноярске могут построить новый Дворец пионеров с зимним садом на крыше

В Красноярске могут реконструировать или отстроить заново Дворец пионеров. Работы планируют завершить к 2028 году.

На портале госзакупок появился тендер на поиск подрядчика, который проведет инженерные изыскания и подготовит проект реконструкции или строительства Дворца пионеров.

Как указано в документах, подрядчик должен посчитать, сколько средств и времени уйдет на оба варианта, сравнить их и сказать, что будет выгоднее.

На территории Дворца пионеров, которое расположено на улице Конституции СССР, 1, планируют построить уличный кордодром [площадка для испытаний и соревнований беспилотников], детский парк дорожного движения, уличную трассу автомоделирования, кинологическую площадку, сцену с крышей и парковку минимум на 40 мест.

В самом Дворце пионеров планируют разместить астрономическую обсерваторию, концертный зал на 800 мест, театр на 200 человек, экспозиционно-выставочное пространство, конференц-зал на 100 мест. На крыше здания хотят создать зимний сад площадью не менее 400 квадратных метров.

Начальная стоимость контракта — 13 миллионов 505 тысяч рублей. Проект необходимо разработать до конца июля 2025 года.

Реконструировать или отстроить заново Дворец пионеров планируют к 400-летию Красноярска, которое состоится в 2028 году.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Госзакупки#Реконструкция#Дворец пионеров
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