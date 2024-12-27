В Красноярске на чиновника пенсионного фонда завели уголовное дело

Posted 27 декабря, 04:22
Published 27 декабря, 04:22
Modified 27 декабря, 05:44
Updated 27 декабря, 05:44
В октябре этого года краевое Отделение фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР) заключило госконтракт с предпринимателем на ремонт помещений в отделении на Робеспьера. Стоимость контракта составила почти 1,5 миллиона рублей.
В декабре замначальника отдела обслуживания имущественного комплекса управления материального обеспечения ОСФР подписал акт о приемке выполненных работ.
По версии следствия, чиновник знал о том, что отдельные виды работ не были выполнены и решил помочь предпринимателю. Сумма невыполненных работ — около 500 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «е» часть 3 статья 286 УК РФ).