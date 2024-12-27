prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 04:22

Published 27 декабря, 04:22

Modified 27 декабря, 05:44

Updated 27 декабря, 05:44

В Красноярске на чиновника пенсионного фонда завели уголовное дело

В Красноярске на чиновника пенсионного фонда завели уголовное дело

27 декабря 2024, 04:22
Фото: 1MI.
В Красноярске высокопоставленного сотрудника пенсионного фонда подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело.

В октябре этого года краевое Отделение фонда пенсионного и социального страхования (ОСФР) заключило госконтракт с предпринимателем на ремонт помещений в отделении на Робеспьера. Стоимость контракта составила почти 1,5 миллиона рублей.

В декабре замначальника отдела обслуживания имущественного комплекса управления материального обеспечения ОСФР подписал акт о приемке выполненных работ.

По версии следствия, чиновник знал о том, что отдельные виды работ не были выполнены и решил помочь предпринимателю. Сумма невыполненных работ — около 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «е» часть 3 статья 286 УК РФ).

Читайте также:
Замруководителя социального фонда обвиняют в получении взятки в 720 тысяч рублейЭкс-замминистра спорта края будут судить за махинации с «Платинум ареной»Экс-министру соцполитики края грозит реальный срок за аферу с подарками для ветеранов
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#СК#Уголовное дело#Пенсионный фонд#Превышение должностных полномочий
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика