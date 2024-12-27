В Красноярске возбудили дело после нападения подростков с петардами на мальчика

СК возбудил уголовное дело по факту нападения банды подростков на 12-летнего ребенка в Красноярске. Они закидали его петардами, когда тот гулял с собакой, а потом выждали у магазина и отпинали.

Делом заинтересовался центральный аппарат СК РФ. Следователи рассказали, что возбудили дело по статье «Хулиганство». В ведомстве также проверяют информацию о том, что родственники одного из нападавших, который якобы пропал, специально спрятали его от полиции. Напомним, о случившемся рассказала мать ребенка Юлия. На прошлых выходных ее сын гулял с собакой и встретился с подростками, которые кидались бомбочками и решили закидать петардами его и собаку. Сына Юлии избили в 17:40 между магазином «Поканаевский» и парикмахерской «Баба Яга» на Копылова, 48. Фото: Яндекс.Карты Мальчик начал кричать, но подростки продолжили нападать. Отец ребенка Игорь увидел происходящее из окна и выбежал на улицу, подростки кинули ему в ноги петарду и обматерили. Во вторник, 24 декабря, подростки подкараулили ребенка и избили ногами, затем сказали, чтобы тот позвонил отцу — они якобы хотят с ним разобраться. «Все нападавшие были в масках, Грише сказали отвернуться, чтобы не видел лица, иначе „зубы выбьют“. Затем сказали звонить папе и вызывать его к магазину, со словами „мы его ушатаем“». Когда мужчина прибежал, на месте никого не было. Юлия поделилась, что Игорь написал заявление в полицию, а сына направили на экспертизу, чтобы зафиксировать синяки. «Заявление написали, направление в судмедэкспертизу взяли, параллельно нам рассказали, что из шести нападавших — пятеро уже состоят на учете, а шестого, самого старшего 15-летнего, только сняли с учета. Мелкие кражи, хулиганство, порча имущества». Юлия рассказала, что серьезных ссадин удалось избежать из-за зимней одежды, однако синяк остался. Игорь узнал контакт матери одного из нападавших, позвонил ей и сказал, что у подростка «будут большие проблемы». Затем ему позвонили из полиции и сказали, что подросток пропал. «В полночь нам позвонили из полиции по факту пропажи 15-летнего, потому что якобы его напугал взрослый мужик с битой. На что Игорь резонно ответил, что он никого из шести не видел, не слышал, не контактировал и не знает, где он.



В два часа ночи инспектор по делам несовершеннолетних вместе с майором полиции, сестрой и, видимо, матерью этого подростка приперлись к нам домой. Непонятно с какой целью. Стали орать, что Игорь виноват в пропаже подростка, что он звонил с угрозами. Подросток, кстати, утром домой сегодня вернулся сам». Читайте также: Красноярцы избили мужчину до потери селезенки после просьбы закурить Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице 7 раз пнула по голове: в Назарове осудили мать, избившую подругу дочери из-за вейпа