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Posted 27 декабря, 07:48

Published 27 декабря, 07:48

Modified 27 декабря, 09:04

Updated 27 декабря, 09:04

В Красноярском крае в новогоднюю ночь ожидаются 30-градусные морозы

В Красноярском крае в новогоднюю ночь ожидаются 30-градусные морозы

27 декабря 2024, 07:48
Фото: prmira.ru.
В Красноярском крае на Новый год ожидаются 30-градусные морозы.

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», что в первые дни 2025 года в Красноярском крае ожидается мороз.

«31 декабря в центральных районах края в дневные часы будет небольшой снег и от -3 до -8, местами до -18 градусов. В южных районах — от -8 до -13, местами до -18…-23 градусов. В ночь на 1 января и в течение суток в центральных районах температура воздуха составит от -10 до -15, местами до -20…-25.
В южных районах в новогоднюю ночь прогнозируется около -20…-25, местами около -30. До -35 градусов ожидается в тех местах, которые находятся ближе к Тыве. Днем 1 января в южных районах от -10…-15, местами -20…-25 градусов».

Ночью 2 января в центральных районах будет от -18 до -23, местами до -28 градусов. После этого придет небольшое потепление: в дневное время прогнозируется снег и -8…-13 градусов, местами до -23.

В южных районах в ночь на 2 января сохранится морозная погода: от -20 до -25, местами до -30 градусов. Однако в дневные часы температура воздуха составит около -8…-13, местами до -18…-23 градусов.

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