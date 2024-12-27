В «Планете» открыли вторую часть фуд-корта. Какие заведения там есть?

Posted 27 декабря, 11:32
Published 27 декабря, 11:32
Modified 27 декабря, 11:47
Updated 27 декабря, 11:47
Ранее в ТРЦ «Планета» зону фуд-корта перенесли на второй этаж. Фуд-корт оформили в стиле сибирской природы. Сейчас там уже работают Sbarro, Суши Room, «Мидийное место», «Вкусные истории», Rostic’s, «Лепим и варим», ресторан #Farш и другие заведения.
Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, в новой части фуд-парка откроются 12 заведений: Chicken Dener, «Пловная», «Большой Ребровски», Fluffy, Harucha, «Креветочная», GG Tea, «Бургер Кит», Kiko Ramen, Go Boo, Craft-U-Brewery, Edison Bar.
Сейчас уже работают «Бургер Кит», «Пловная» и GO BOO, остальные заведения откроются до конца января.
Особенность новой зоны — сцена напротив бара Edison. Её создали для проведения музыкальных вечеров, семейных праздников и других событий.
Дизайн новых зон разработала красноярской студией LEFTdesign с использованием природных материалов. Основой концепции стали природные мотивы Сибири.