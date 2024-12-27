В «Планете» открыли вторую часть фуд-корта. Какие заведения там есть?

Ранее в ТРЦ «Планета» зону фуд-корта перенесли на второй этаж. Фуд-корт оформили в стиле сибирской природы. Сейчас там уже работают Sbarro, Суши Room, «Мидийное место», «Вкусные истории», Rostic’s, «Лепим и варим», ресторан #Farш и другие заведения.