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Posted 27 декабря, 11:32

Published 27 декабря, 11:32

Modified 27 декабря, 11:47

Updated 27 декабря, 11:47

В «Планете» открыли вторую часть обновленного фуд-корта

В «Планете» открыли вторую часть фуд-корта. Какие заведения там есть?

27 декабря 2024, 11:32
Фото: ТРЦ «Планета».

В «Планете» открыли вторую часть обновленного фуд-корта

В Красноярске в торгово-развлекательном центре «Планета» 27 декабря открыли вторую часть фуд-корта.

Ранее в ТРЦ «Планета» зону фуд-корта перенесли на второй этаж. Фуд-корт оформили в стиле сибирской природы. Сейчас там уже работают Sbarro, Суши Room, «Мидийное место», «Вкусные истории», Rostic’s, «Лепим и варим», ресторан #Farш и другие заведения.

Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, в новой части фуд-парка откроются 12 заведений: Chicken Dener, «Пловная», «Большой Ребровски», Fluffy, Harucha, «Креветочная», GG Tea, «Бургер Кит», Kiko Ramen, Go Boo, Craft-U-Brewery, Edison Bar.

Сейчас уже работают «Бургер Кит», «Пловная» и GO BOO, остальные заведения откроются до конца января.

Фото: ТРЦ «Планета»

Особенность новой зоны — сцена напротив бара Edison. Её создали для проведения музыкальных вечеров, семейных праздников и других событий.

Фото: ТРЦ «Планета»

Дизайн новых зон разработала красноярской студией LEFTdesign с использованием природных материалов. Основой концепции стали природные мотивы Сибири.

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