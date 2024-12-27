В России хотят запретить продажу вейпов и жидкостей для них

Posted 27 декабря, 01:22
Published 27 декабря, 01:22
Modified 27 декабря, 01:26
Updated 27 декабря, 01:26
Как указано в пояснительной записке, в России предлагается ввести полный запрет на розничную и оптовую торговли вейпамами, а также жидкостями для них.
Сообщается, что законопроект был создан из-за резкого увеличения числа людей, использующих вейпы, в том числе среди подростков.
Ранее в Госдуме в первом чтении поддержали законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям.
Для граждан штраф составит от 200 000 до 300 000 рублей, для должностных лиц — от 500 000 до 700 000 рублей, для юрлиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Кроме того, в конце декабря в Совете Федерации одобрили законопроект об уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя, табака и вейпов. Нарушителям грозит штраф до 80 000 рублей или исправительные работы до 1 года.