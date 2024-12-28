16 января завершится полетная программа из Красноярска на Шри-Ланку. Узнали почему

Posted 28 декабря, 05:36
Published 28 декабря, 05:36
Modified 28 декабря, 07:11
Updated 28 декабря, 07:11
В июне 2024 года стало известно, что из Красноярска на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы.
Изначально полетная программа должна была продлиться с 13 ноября по 12 мая 2025 года. Чартерные рейсы выполняет авиакомпания Azur air.
26 декабря в телеграм-канале KJA сообщили, что 16 января 2025 года завершается полетная программа из Красноярска на Шри-Ланку.
Руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева рассказала журналистам радиостанции «Красноярск Главный», что туры на Шри-Ланку из-за низкого спроса на путевки.
По словам Тарареевой, самолеты отправляются на остров полупустыми, а это невыгодно туроператорам.
«Сейчас, чтобы отогнать самолёт заграницу, нужны очень большие деньги. А если самолёт летит не полным, то значит туроператор несёт убытки».
Корреспонденту «ПМ» в телеграм-канале KJA рассказали, что спрос на путевки на Шри-Ланку упал из-за открытия нового направления на острове Хайнань.
«Открытие этого направления привело к перераспределению туристического потока. Частично туристы, стремящиеся к экзотике и разнообразию, пересмотрели свои предпочтения в пользу Хайнаня. Таким образом, выбор между двумя направлениями остается сложным.
Рынок, способный адаптироваться к меняющимся предпочтениям, ощутит влияние обоих направлений, и каждая страна сможет предложить своим посетителям уникальные впечатления. В итоге, стоит отметить, что конкуренция только обогащает туристический опыт».
В телеграм-канале добавили, что ближайший город, который может направить самолет с отдыхающими на Шри-Ланку — это Новосибирск.