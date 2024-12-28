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Posted 28 декабря, 05:36

Published 28 декабря, 05:36

Modified 28 декабря, 07:11

Updated 28 декабря, 07:11

16 января завершится полетная программа из Красноярска на Шри-Ланку. Узнали почему

16 января завершится полетная программа из Красноярска на Шри-Ланку. Узнали почему

28 декабря 2024, 05:36
Фото: 1MI.
В январе 2025 года досрочно завершится полетная программа из Красноярска на Шри-Ланку. Все из-за низкого спроса на путевки.

В июне 2024 года стало известно, что из Красноярска на Шри-Ланку запустят чартерные рейсы.

Изначально полетная программа должна была продлиться с 13 ноября по 12 мая 2025 года. Чартерные рейсы выполняет авиакомпания Azur air.

26 декабря в телеграм-канале KJA сообщили, что 16 января 2025 года завершается полетная программа из Красноярска на Шри-Ланку.

Руководитель турфирмы «Лечу куда хочу» Мария Тарареева рассказала журналистам радиостанции «Красноярск Главный», что туры на Шри-Ланку из-за низкого спроса на путевки.

По словам Тарареевой, самолеты отправляются на остров полупустыми, а это невыгодно туроператорам.

«Сейчас, чтобы отогнать самолёт заграницу, нужны очень большие деньги. А если самолёт летит не полным, то значит туроператор несёт убытки».

Корреспонденту «ПМ» в телеграм-канале KJA рассказали, что спрос на путевки на Шри-Ланку упал из-за открытия нового направления на острове Хайнань.

«Открытие этого направления привело к перераспределению туристического потока. Частично туристы, стремящиеся к экзотике и разнообразию, пересмотрели свои предпочтения в пользу Хайнаня. Таким образом, выбор между двумя направлениями остается сложным.
Рынок, способный адаптироваться к меняющимся предпочтениям, ощутит влияние обоих направлений, и каждая страна сможет предложить своим посетителям уникальные впечатления. В итоге, стоит отметить, что конкуренция только обогащает туристический опыт».

В телеграм-канале добавили, что ближайший город, который может направить самолет с отдыхающими на Шри-Ланку — это Новосибирск.

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