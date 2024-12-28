ЕР: По итогам года партия приняла более 50 законов по семейной политике

Якушев отметил, что на недавнем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили ближайшие приоритеты. Многие из этих задач связаны с поддержкой участников и ветеранов военных действий, а также их семей. В связи с этим в народной программе партии был добавлен отдельный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Якушев также подчеркнул, что работа над созданием новой элиты страны продолжится и станет магистральной как в 2025, так и в 2026 годах.