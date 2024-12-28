ЕР: По итогам года партия приняла более 50 законов по семейной политике

Posted 28 декабря, 08:17
Published 28 декабря, 08:17
Modified 28 декабря, 12:12
Updated 28 декабря, 12:12
По его мнению, 2024 год оказался для всех временем серьезных испытаний и вызовов:
проверкой крепости духа и готовности продемонстрировать свою верность ценностям и принципам на деле. Также он отметил, что на страну оказывалось беспрецедентное давление, продолжилась специальная военная операция, пишет mkset.ru.
Подводя итоги работы «Единой России», он акцентировал внимание на том, что благодаря поправкам, предложенным депутатами, был принят бюджет, способствующий экономическому и социальному развитию страны. По инициативе партии было разработано и принято более 50 законов, касающихся семейной политики. Кроме того, более 130 законов обеспечивают защиту прав участников специальной военной операции и их семей.
Якушев отметил, что на недавнем XXII съезде партии президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили ближайшие приоритеты. Многие из этих задач связаны с поддержкой участников и ветеранов военных действий, а также их семей. В связи с этим в народной программе партии был добавлен отдельный раздел. Кроме того, «Единая Россия» усилила ветеранами боевых действий представительные органы власти в регионах и руководящие органы партии. Якушев также подчеркнул, что работа над созданием новой элиты страны продолжится и станет магистральной как в 2025, так и в 2026 годах.
Секретарь генерального совета напомнил, что на съезде президент также подчеркивал значимость «Единой России» в реализации проектов, связанных со строительством и ремонтом школ, социальной газификацией и другими важными для общества инициативами.
«Она должна стать еще существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры — региональных отделений, Молодой Гвардии „Единой России“, института наших сторонников», — заключил Якушев. Об этом пишет сайт ER.RU.
Подводя итоги Года первичных отделений в 2024 году, Якушев подчеркнул, что 2025 год объявлен Годом муниципального депутата. По его словам, процесс инвентаризации внутренних ресурсов продолжится, а также возрастет роль партийцев, которые ежедневно взаимодействуют с избирателями и досконально понимают проблемы своих округов. Он также выразил уверенность в том, что при поддержке граждан большая команда профессионалов из «Единой России» успешно справится как с существующими, так и с новыми вызовами.
«Мы ежедневно подтверждаем это тысячами больших и малых реальных дел. И будем подтверждать в будущем», — заключил Якушев.