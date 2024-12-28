Интегратор за 210 тысяч: рассказываем о необычных вакансиях для красноярцев

Posted 28 декабря, 07:26
Published 28 декабря, 07:26
Modified 28 декабря, 07:28
Updated 28 декабря, 07:28
Сейчас открыта вакансия интегратора. Суть работы — подключать новых клиентов к IT-сервису. От кандидата требуются навыки проведения онлайн-встреч и презентаций, опыт продаж консалтинговых или IT-продуктов и ораторские способности. Предлагают зарплату от 50 до 210 тысяч рублей.
Еще можно устроиться работать инженером по режимам и балансам с зарплатой от 59 тысяч рублей. Главные задачи — фиксировать объем потребляемой энергии, поддерживать исправность приборов ее учета и применять меры по предотвращению потерь энергетических ресурсов. Вакансия доступна кандидатам с высшим инженерным образованием и опытом работы на руководящих должностях.
Среди жителей Красноярского края ищут эксперта радиоизотопов с переездом в боливийский город Ла-Пас. В обязанности будет входить настройка оборудования лаборатории радиационной биологии, проведение химических анализов и систематизация полученных результатов.
Работодатель предлагает заработную плату в размере 200 тысяч рублей и выплату подъемных до 400 тысяч рублей.