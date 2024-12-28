Интегратор за 210 тысяч: рассказываем о необычных вакансиях для красноярцев

Еще можно устроиться работать инженером по режимам и балансам с зарплатой от 59 тысяч рублей. Главные задачи — фиксировать объем потребляемой энергии, поддерживать исправность приборов ее учета и применять меры по предотвращению потерь энергетических ресурсов. Вакансия доступна кандидатам с высшим инженерным образованием и опытом работы на руководящих должностях.