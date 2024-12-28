Как изменились спрос на персонал и зарплаты в крае? Итоги 2024 года на рынке труда

Posted 28 декабря, 07:41
Published 28 декабря, 07:41
Modified 28 декабря, 13:13
Updated 28 декабря, 13:13
Исследования провел сервис SuperJob. Спрос на кадры в Красноярском крае за год вырос на 14%, за 2 года — на 49%. Количество резюме выросло с 2023 года на 21%, за 2 года — на 37%.
В топе востребованных позиций оказались квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, линейный торговый персонал. При этом спрос на персонал в строительной отрасли за год вырос на четверть
Самый большой спрос на персонал среди производственных отраслей — в сфере металлообработки. Вакансий в промышленности Красноярского края стало больше на 23%.
В транспортной отрасли быстрее всего росли зарплаты водителей грузовых автомобилей, а какансий в сфере транспорта, логистики, ВЭД стало больше на 17%.
Вакансий в сфере ритейла стало больше на 7%. Среди персонала наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.
В сфере общественного питания наиболее востребованы в 2024 году были повара, пекари и кондитеры. Вакансий в сфере «Туризм, гостиницы и общественное питание» стало больше на 15%.