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Posted 28 декабря, 07:41

Published 28 декабря, 07:41

Modified 28 декабря, 13:13

Updated 28 декабря, 13:13

Как изменились спрос на персонал и зарплаты в крае? Итоги 2024 года на рынке труда

Как изменились спрос на персонал и зарплаты в крае? Итоги 2024 года на рынке труда

28 декабря 2024, 07:41
Фото: 1MI.
Аналитики подвели итоги 2024 года на рынке труда Красноярского края. Рассказываем, как изменился спрос на персонал и зарплаты в разных отраслях.

Исследования провел сервис SuperJob. Спрос на кадры в Красноярском крае за год вырос на 14%, за 2 года — на 49%. Количество резюме выросло с 2023 года на 21%, за 2 года — на 37%.

В топе востребованных позиций оказались квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, линейный торговый персонал. При этом спрос на персонал в строительной отрасли за год вырос на четверть

Фото: SuperJob

Самый большой спрос на персонал среди производственных отраслей — в сфере металлообработки. Вакансий в промышленности Красноярского края стало больше на 23%.

В транспортной отрасли быстрее всего росли зарплаты водителей грузовых автомобилей, а какансий в сфере транспорта, логистики, ВЭД стало больше на 17%.

Фото: SuperJob

Вакансий в сфере ритейла стало больше на 7%. Среди персонала наиболее востребованы продавцы-консультанты, кассиры и администраторы магазинов.

Фото: SuperJob

В сфере общественного питания наиболее востребованы в 2024 году были повара, пекари и кондитеры. Вакансий в сфере «Туризм, гостиницы и общественное питание» стало больше на 15%.

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