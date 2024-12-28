Как вылечить похмелье? А отравление? Советы от барменов, эндокринолога и химика

Posted 28 декабря, 06:56
Published 28 декабря, 06:56
Modified 28 декабря, 06:58
Updated 28 декабря, 06:58
Диетолог и эндокринолог Диана Заверюха рассказала «Городу Прима», что есть несколько способов подготовить организм к алкогольной нагрузке.
«Не болеть с похмелья, не отекать и не набрать вес поможет простая рабочая схема. Консультируемся с врачом, и для того, чтобы не застаивалась жидкость, за день до застолья и два дня после пьём диуретическое средство. А на самом банкете не забывайте про воду. Порой мы пьём алкоголь просто из желания попить. Вода уменьшает количество выпитого спиртного», — советует эндокринолог.
При этом алкоголь не стоит запивать сладкими напитками. А вот поесть заранее стоит — лучше всего подойдут продукты, богатые белками и жирами.
«Они создают защитную „прокладку“, которая замедляет всасывание алкоголя», — говорит Заверюха.
Чтобы избежать похмелья, стоит избегать темных алкогольных напитков. Они содержат больше сивушных масел и примесей. Выбирайте менее крепкий алкоголь и пейте поменьше.
Еще эксперт говорит, что добавление витаминов группы B и минералов, особенно магния и калия, перед употреблением алкоголя может снизить риск похмелья.
Бар-менеджер Илья Шелмаков рассказывал «ПМ», что между употреблением алкогольных напитков нужно пить воду, чтобы поддерживать водно-солевой баланс в организме. Алкоголь обезвоживает организм, и именно из-за этого все первым делом с утра выпивают огромное количество воды. Есть еще важные правила — не пить натощак и употреблять напитки с минимальным количеством сахара.
Если вы все же столкнулись с похмельем, то важно помнить, что организм находится в стрессовом состоянии — ему не хватает кислот, глюкозы и магния. По этой причине, отмечает Илья, помогут напитки, в которых содержатся эти микроэлементы. Например, подойдет щелочная газированная вода и охлажденная минералка. Можно выпить цитрусовый сок и кисломолочные напитки.
Бар-менеждер советует купить и положить в домашнюю аптечку энтеросорбенты, это лекарства для выведения ядов и токсинов из организма при отравлении.
Бартендер Дамир Ахметов рассказал, что облегчить похмелье помогает куриный бульон и любая вредная еда. Чтобы избежать плохого состояния на утро, нужно пить больше воды с лимоном и есть, даже если не хочется. При этом после каждого приема пищи нужно принимать янтарную кислоту.
По его словам, улучшить состояние помогает мексиканский напиток «Мичелада» — это томатный сок с острыми соусами, специями и пивом.
При этом нутрициолог Ольга Казакова не советует пить кофе и крепкий чай.
«Из рациона в день похмелья уберите молочные продукты и сухую еду, а ещё все цитрусовые за исключением грейпфрута», — говорит Казакова.
Из еды стоит добавить яйца, бананы, овсянку, фрукты и овощи тёмно-зелёного цвета. Ещё один совет от нутрициолога: чтобы стало легче, проветрите комнату, а лучше прогуляйтесь.
Как рассказал доктор химических наук Вадим Негребецкий, признаками острого отравления алкоголем является тошнота, рвота, головокружение, боли в желудке, заторможенность в движениях, слабость, дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность.
«Если технология производства напитка соблюдена, то человеку ничего не грозит. А вот если напиток произведен с нарушениями, или был добавлен спирт, особенно, если это метиловый спирт, то, конечно, его употребление вызывает негативный эффект, часто несовместимый с жизнью. Даже небольшая доля метанола может привести к трагическим последствиям».
Если у вас наблюдаются эти симптомы, вызывайте скорую помощь.
«До приезда скорой надо положить отравившегося алкоголем на бок. Поскольку при очень тяжелом осложнении есть риск, что рвотные массы могут попасть в дыхательные пути», — говорит Негребецкий.
В течение первого часа после употребления напитка нужно промыть желудок водой. Можно использовать энтеросорбенты, активированный уголь — препараты, которые выводят токсины.
«ПМ» напоминает, что алкоголь вредит здоровью!