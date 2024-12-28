Как вылечить похмелье? А отравление? Советы от барменов, эндокринолога и химика

Если вы все же столкнулись с похмельем, то важно помнить, что организм находится в стрессовом состоянии — ему не хватает кислот, глюкозы и магния. По этой причине, отмечает Илья, помогут напитки, в которых содержатся эти микроэлементы. Например, подойдет щелочная газированная вода и охлажденная минералка. Можно выпить цитрусовый сок и кисломолочные напитки.