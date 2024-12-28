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Posted 28 декабря, 05:16

Published 28 декабря, 05:16

Modified 28 декабря, 14:01

Updated 28 декабря, 14:01

Красноярские школьники устроили свою полуголую вечеринку на новогодней дискотеке

Красноярские школьники устроили свою полуголую вечеринку на новогодней дискотеке

28 декабря 2024, 05:16
Фото: Kras Mash.
В красноярской школе №149 ученики танцевали полураздетыми на новогодней вечеринке. В управлении образования рассказали, что им просто стало жарко.

Видео опубликовал Kras Mash, отметив, что дискотека проходила в столовой школы на улице Весны.

На кадрах видно, как сначала девушка и парень танцуют без футболок, затем футболки снимают и другие школьники. Через некоторое время двух полуголых девушек уводят, на этом видео заканчивается.

Видео: Kras Mash.

В управлении образования Красноярска объяснили поведение подростков тем, что им стало жарко. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», ученикам сделали замечание, а дискотеку закончили.

«В стенах учебного заведения проходило праздничное мероприятие — дискотека. Во время танцев подросткам стало жарко, и они сняли с себя футболки. Как только педагоги, находящиеся в зале, заметили это, в зале выключили музыку, включили свет, сделали подросткам устное замечание по поводу внешнего вида, а дискотеку закончили. В перспективе с учащимися проведут профилактически-воспитательные беседы о недопустимости нахождения в стенах учебного заведения в ненадлежащем виде», — сообщили «Проспекту Мира» в управлении образования.
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#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Дети#Управление образования#Педагоги#Танцы
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