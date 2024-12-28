Красноярские школьники устроили свою полуголую вечеринку на новогодней дискотеке

Posted 28 декабря, 05:16
Published 28 декабря, 05:16
Modified 28 декабря, 14:01
Updated 28 декабря, 14:01
Видео опубликовал Kras Mash, отметив, что дискотека проходила в столовой школы на улице Весны.
На кадрах видно, как сначала девушка и парень танцуют без футболок, затем футболки снимают и другие школьники. Через некоторое время двух полуголых девушек уводят, на этом видео заканчивается.
В управлении образования Красноярска объяснили поведение подростков тем, что им стало жарко. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», ученикам сделали замечание, а дискотеку закончили.
«В стенах учебного заведения проходило праздничное мероприятие — дискотека. Во время танцев подросткам стало жарко, и они сняли с себя футболки. Как только педагоги, находящиеся в зале, заметили это, в зале выключили музыку, включили свет, сделали подросткам устное замечание по поводу внешнего вида, а дискотеку закончили. В перспективе с учащимися проведут профилактически-воспитательные беседы о недопустимости нахождения в стенах учебного заведения в ненадлежащем виде», — сообщили «Проспекту Мира» в управлении образования.