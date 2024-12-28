Красноярский дачник убил несколько собак из-за боязни бродячих животных

Posted 28 декабря, 04:35
Published 28 декабря, 04:35
Modified 28 декабря, 04:35
Updated 28 декабря, 04:35
Как рассказали в прокуратуре, в октябре этого года красноярец нашел труп своей собаки на одном из дачных участков в районе улицы Делегатской.
Спустя месяц все повторилось — застрелили второго пса и ранили третьего. Полицейские выяснили, что стрелком оказался 44-летний житель Красноярска. Он недавно купил дачу в том же районе.
Во время обыска у подозреваемого изъяли две винтовки. Отрицать свою причастность мужчина не стал. Свои действия он объяснил «страхом бродячих животных».
Против стрелка завели уголовное дело о жестоком обращении с животными (часть 1 статья 245 УК РФ).
Министерство природных ресурсов и лесного комплекса разработало новый законопроект об обращении с безнадзорными животными. Отмечается, что нынешняя система не дает нужных результатов, а количество бездомных собак не уменьшается.
Авторы проекта предлагают усыплять агрессивных и больных собак в течение 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных питомцев будет определять специальная комиссия, в которую войдут специалисты ветнадзора и кинолог.
На сессии заксобрания 19 декабря документ приняли в первом чтении — за него проголосовали 39 присутствующих депутатов, еще трое воздержались.
Ранее о законопроекте высказывались красноярцы. Их мнение разделилось: кто-то раскритиковал его и отметил, что убийство животных — не выход, а кто-то — поддержал.