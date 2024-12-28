Красноярцам рассказали о погоде в новогодние выходные. Будет прохладно

Posted 28 декабря, 10:23
Published 28 декабря, 10:23
Modified 28 декабря, 10:25
Updated 28 декабря, 10:25
Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что среднемесячная температура в декабре была выше климатических значений на 3 градуса — норма составляет -13,2 градуса. Осадков выпало 20 миллиметров при норме 31 миллиметр.
Перед Новым годом, до 31 декабря, красноярцев ждет теплая погода: от -6 до -8 градусов ночью и от -3 до -6 градусов днем, также будет небольшой снег и ветер до 12 метров в секунду.
К 1 января будет холодать — ожидается до -15 градусов ночью, до -10 градусов днем, а 2 и 3 января — до -7 и ветрено.
Синоптик отметил, что в целом в январе в крае температура будет на 1 градус выше нормы. Начало месяца теплое, однако уже к середине ожидается понижение. При этом к концу января температура вновь повысится.