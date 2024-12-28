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Posted 28 декабря, 07:40

Published 28 декабря, 07:40

Modified 28 декабря, 07:40

Updated 28 декабря, 07:40

Нефтяники Красноярска устроили для 200 детей Новый год на льду с «Щелкунчиком»

Нефтяники Красноярска устроили для 200 детей Новый год на льду с «Щелкунчиком»

28 декабря 2024, 07:40
Фото: Востсибнефтегаз.
В Красноярске 28 декабря прошел «Новый год на льду». Зимний праздник с представлением устроили на ледовом стадионе для 200 воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.

На новогоднем празднике Дед Мороз и сказочные персонажи создали атмосферу волшебства и сказки.

Фото: Востсибнефтегаз

Ключевой частью праздника стал «Щелкунчик» на льду. Ребята не только смотрели представление, но и участвовали в нем, помогая главным героям Щелкунчику, Маше, Дроссельмейеру, Деду Морозу и Снегурочке.

Дети с удовольствием принимали участие в конкурсах, танцах и играх. Для них устраивали мастер-классы, дискотеку и массовое катание. Еще всем подарили сладкие гостинцы.

Фото: Востсибнефтегаз

Праздник устроили «Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — активы «Роснефти» в Красноярском крае. В компании рассказали, что поддержка семейных ценностей и здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы

Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях.

#Владислав Савончик
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