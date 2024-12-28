Нефтяники Красноярска устроили для 200 детей Новый год на льду с «Щелкунчиком»

Posted 28 декабря, 07:40
Published 28 декабря, 07:40
Modified 28 декабря, 07:40
Updated 28 декабря, 07:40
На новогоднем празднике Дед Мороз и сказочные персонажи создали атмосферу волшебства и сказки.
Ключевой частью праздника стал «Щелкунчик» на льду. Ребята не только смотрели представление, но и участвовали в нем, помогая главным героям Щелкунчику, Маше, Дроссельмейеру, Деду Морозу и Снегурочке.
Дети с удовольствием принимали участие в конкурсах, танцах и играх. Для них устраивали мастер-классы, дискотеку и массовое катание. Еще всем подарили сладкие гостинцы.
Праздник устроили «Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — активы «Роснефти» в Красноярском крае. В компании рассказали, что поддержка семейных ценностей и здорового образа жизни — одно из ключевых направлений социальной работы
Компания развивает спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях.