Публикуем список авиарейсов, которые в 2025 году будут дешевле других

Posted 28 декабря, 05:45
Published 28 декабря, 05:45
Modified 28 декабря, 05:53
Updated 28 декабря, 05:53
Рейсы будут выполнять три авиакомпании. «КрасАвиа» будет летать из Красноярска в следующие города:
«Аэрофлотом» можно будет улететь в Магадан, Мирный, Новый Уренгой, Омск, Полярный, Сургут, Челябинск, Тюмень, Читу и Нерюнгри. Авиакомпания «Азимут» будет выполнять льготные рейсы в Уфу.
Субсидируемый тариф распространяется на прямые рейсы в эконом-классе. По льготной цене билеты смогут купить люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий их, дети-инвалиды и сопровождающие их и многодетные семьи.