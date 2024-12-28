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Posted 28 декабря, 05:45

Published 28 декабря, 05:45

Modified 28 декабря, 05:53

Updated 28 декабря, 05:53

В Росавиации опубликовали список субсидируемых авиарейсов из Красноярска на 2025

Публикуем список авиарейсов, которые в 2025 году будут дешевле других

28 декабря 2024, 05:45
Фото: prmira.ru.

В Росавиации опубликовали список субсидируемых авиарейсов из Красноярска на 2025

Росавиация опубликовала список из 24 субсидируемых рейсов из Красноярска. Они будут дешевле других.

Рейсы будут выполнять три авиакомпании. «КрасАвиа» будет летать из Красноярска в следующие города:

  • Томск;
  • Кызыл;
  • Горно-Алтайск;
  • Нижнеангарск;
  • Нижневартовск;
  • Новокузнецк;
  • Кемерово;
  • Таксимо, Бурятия;
  • Чару, Забайкальский край;
  • Олекминск, Ленск и Талакан, Якутия.

«Аэрофлотом» можно будет улететь в Магадан, Мирный, Новый Уренгой, Омск, Полярный, Сургут, Челябинск, Тюмень, Читу и Нерюнгри. Авиакомпания «Азимут» будет выполнять льготные рейсы в Уфу.

Субсидируемый тариф распространяется на прямые рейсы в эконом-классе. По льготной цене билеты смогут купить люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий их, дети-инвалиды и сопровождающие их и многодетные семьи.

  • Ранее мы рассказывали, куда можно улететь из Красноярска осенью и зимой.
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