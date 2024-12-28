Публикуем список авиарейсов, которые в 2025 году будут дешевле других

Субсидируемый тариф распространяется на прямые рейсы в эконом-классе. По льготной цене билеты смогут купить люди до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий их, дети-инвалиды и сопровождающие их и многодетные семьи.