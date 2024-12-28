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Posted 28 декабря, 09:49

Published 28 декабря, 09:49

Modified 28 декабря, 13:09

Updated 28 декабря, 13:09

Ребенок катался с горки и влетел в столб в Красноярске. Его увезла скорая

Ребенок катался с горки и влетел в столб в Красноярске. Его увезла скорая

28 декабря 2024, 09:49
Фото: Соцсети.
В Красноярске ребенок врезался в фонарный столб, катаясь на несанкционированном склоне в парке «Солнечная поляна».

Очевидцы рассказали, что ребенка забрала скорая, а другие дети после случившегося продолжили кататься по этому же склону, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья».

Видео: Соцсети.

В «Красгорпарке» сообщили «Проспекту Мира», что несанкционированные раскатанные склоны там постоянно подсыпают, а в самом парке с начала зимы установлены знаки о запрете на катание с горки. Однако дети запрет игнорируют и раскатывают горку каждый раз после снегопада.

В новогодние выходные 2024 года 19 детей попали в неотложку с травмами после катания на «плюшках». Детям чаще всего констатировали черепно-мозговые травмы разной степени тяжести и ушибы мягких тканей, были случаи компрессионных переломов позвоночника и переломов костей скелета.

  • 13 января в Красноярске во время катания на плюшке погиб 14-летний подросток. Он съехал со склона и упал с 15-метрового обрыва.
  • В этот же день в селе Еловое 13-летняя девочка каталась на необорудованной горке на тюбинге. На большой скорости тюбинг подбросило — девочка выпала из него и получила травмы. Она попала в реанимацию. Ей удалили один из внутренних органов, с еще одним были проблемы.
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