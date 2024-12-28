Ребенок катался с горки и влетел в столб в Красноярске. Его увезла скорая

Posted 28 декабря, 09:49
Published 28 декабря, 09:49
Modified 28 декабря, 13:09
Updated 28 декабря, 13:09
Очевидцы рассказали, что ребенка забрала скорая, а другие дети после случившегося продолжили кататься по этому же склону, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья».
В «Красгорпарке» сообщили «Проспекту Мира», что несанкционированные раскатанные склоны там постоянно подсыпают, а в самом парке с начала зимы установлены знаки о запрете на катание с горки. Однако дети запрет игнорируют и раскатывают горку каждый раз после снегопада.
В новогодние выходные 2024 года 19 детей попали в неотложку с травмами после катания на «плюшках». Детям чаще всего констатировали черепно-мозговые травмы разной степени тяжести и ушибы мягких тканей, были случаи компрессионных переломов позвоночника и переломов костей скелета.