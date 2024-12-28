Ребенок катался с горки и влетел в столб в Красноярске. Его увезла скорая

В «Красгорпарке» сообщили «Проспекту Мира», что несанкционированные раскатанные склоны там постоянно подсыпают, а в самом парке с начала зимы установлены знаки о запрете на катание с горки. Однако дети запрет игнорируют и раскатывают горку каждый раз после снегопада.