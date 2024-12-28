Сегодня последний рабочий день в 2024 году. Сколько будем отдыхать на Новый год?

Posted 28 декабря, 04:08
Published 28 декабря, 04:08
Modified 28 декабря, 04:09
Updated 28 декабря, 04:09
После этого стартуют новогодние каникулы. Они будут длиться 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.
Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году. На работу придется выйти в четверг и пятницу, 9 и 10 января соответственно.
После этого россиян ждут два выходных. Полноценная пятидневная рабочая неделя начнется с 13 января.
Следующие длинные выходные наступят только в мае. 23 февраля и 8 марта долгих каникул не будет.