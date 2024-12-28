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Posted 28 декабря, 04:08

Published 28 декабря, 04:08

Modified 28 декабря, 04:09

Updated 28 декабря, 04:09

Сегодня последний рабочий день в 2024 году. Сколько будем отдыхать на Новый год?

Сегодня последний рабочий день в 2024 году. Сколько будем отдыхать на Новый год?

28 декабря 2024, 04:08
Фото: 1MI.
Сегодня, 28 декабря, у жителей Красноярского края и остальных россиян последний рабочий день в 2024 году.

После этого стартуют новогодние каникулы. Они будут длиться 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.

Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году. На работу придется выйти в четверг и пятницу, 9 и 10 января соответственно.

Фото: Минтруд России

После этого россиян ждут два выходных. Полноценная пятидневная рабочая неделя начнется с 13 января.

Следующие длинные выходные наступят только в мае. 23 февраля и 8 марта долгих каникул не будет.

  • Ранее стало известно, что на новогодних каникулах в 2026 году отдыхать будем с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Отдых#Новый год#Каникулы
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