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Posted 28 декабря, 02:31

Published 28 декабря, 02:31

Modified 28 декабря, 07:12

Updated 28 декабря, 07:12

У двух красноярских управляющих компаний просят отобрать лицензии

У двух красноярских управляющих компаний просят отобрать лицензии

28 декабря 2024, 02:31
Фото: prmira.ru.
Краевая служба строительного надзора просит аннулировать лицензии у двух красноярских управляющих компаний. Соответствующие заявления поступили в Арбитражный суд.

Стройнадзор просит забрать лицензии у ООО УК «Красжилфонд» и ООО «УК Сервис-град». В заявлении сообщается, что компании ранее привлекали к административной ответственности за долги перед ресурсоснабжающими организациями, которые превысили двухмесячный объем платежей.

В краевой службе строительного надзора отмечают, что у управляющих компаний снова образовались долги. За это ведомство решило исключить из реестра лицензий сведений о многоквартирных домах.

Так, у «Красжилфонда» отозвали права на управление домами, которые составляют 26% от общего жилого фонда компании в Заозерном и поселке Урал.

У компании «УК Сервис-град» площадь исключенных из реестра лицензий многоквартирных домов составила 40% от общей площади. Речь идет о нескольких домах в Красноярске:

  • Спандаряна, 19,23,27;
  • Никитина, 4;
  • Малиновского, 6;
  • Партизана Железняка, 11А;
  • Калинина, 77, квартиры 1,2,3,4,5.

Предварительные судебные заседания состоятся в январе–феврале 2025 года.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Нарушения#УК#Арбитражный суд#Лицензия
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