У двух красноярских управляющих компаний просят отобрать лицензии

Posted 28 декабря, 02:31
Published 28 декабря, 02:31
Modified 28 декабря, 07:12
Updated 28 декабря, 07:12
Стройнадзор просит забрать лицензии у ООО УК «Красжилфонд» и ООО «УК Сервис-град». В заявлении сообщается, что компании ранее привлекали к административной ответственности за долги перед ресурсоснабжающими организациями, которые превысили двухмесячный объем платежей.
В краевой службе строительного надзора отмечают, что у управляющих компаний снова образовались долги. За это ведомство решило исключить из реестра лицензий сведений о многоквартирных домах.
Так, у «Красжилфонда» отозвали права на управление домами, которые составляют 26% от общего жилого фонда компании в Заозерном и поселке Урал.
У компании «УК Сервис-град» площадь исключенных из реестра лицензий многоквартирных домов составила 40% от общей площади. Речь идет о нескольких домах в Красноярске:
Предварительные судебные заседания состоятся в январе–феврале 2025 года.