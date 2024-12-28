У двух красноярских управляющих компаний просят отобрать лицензии

Стройнадзор просит забрать лицензии у ООО УК «Красжилфонд» и ООО «УК Сервис-град». В заявлении сообщается, что компании ранее привлекали к административной ответственности за долги перед ресурсоснабжающими организациями, которые превысили двухмесячный объем платежей.