The Hatters выступит в Красноярске на закрытии Волшебного льда Сибири. Это бесплатно

Posted 28 декабря, 06:44
Published 28 декабря, 06:44
Modified 28 декабря, 07:14
Updated 28 декабря, 07:14
Как сообщили «Проспекту Мира» в управлении культуры города, выступление пройдет на Центральной набережной после награждения победителей конкурса, которое начнётся в 18:00. Длиться концерт будет около часа.
Фестиваль стартовал 16 декабря. Он приурочен к 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Участники создают снежные и ледовые скульптуры, отражающие героев произведений композитора или вдохновленные его музыкой. С 6 по 11 января пройдут международные состязания профессионалов.