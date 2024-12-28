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Posted 28 декабря, 06:44

Published 28 декабря, 06:44

Modified 28 декабря, 07:14

Updated 28 декабря, 07:14

The Hatters выступит в Красноярске на закрытии Волшебного льда Сибири. Это бесплатно

The Hatters выступит в Красноярске на закрытии Волшебного льда Сибири. Это бесплатно

28 декабря 2024, 06:44
Фото: vk.com/thehatters.
В Красноярске 11 января на закрытии конкурса «Волшебный лёд Сибири» выступит группа The Hatters. Концерт бесплатный для зрителей.

Как сообщили «Проспекту Мира» в управлении культуры города, выступление пройдет на Центральной набережной после награждения победителей конкурса, которое начнётся в 18:00. Длиться концерт будет около часа.

Фестиваль стартовал 16 декабря. Он приурочен к 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Участники создают снежные и ледовые скульптуры, отражающие героев произведений композитора или вдохновленные его музыкой. С 6 по 11 января пройдут международные состязания профессионалов.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Концерт#The Hatters#Волшебный лёд Сибири
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