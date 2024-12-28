The Hatters выступит в Красноярске на закрытии Волшебного льда Сибири. Это бесплатно

Фестиваль стартовал 16 декабря. Он приурочен к 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. Участники создают снежные и ледовые скульптуры, отражающие героев произведений композитора или вдохновленные его музыкой. С 6 по 11 января пройдут международные состязания профессионалов.