Успешные советские актрисы, внешность которых не укладывается в стандарты красоты

Posted 28 декабря, 13:17
Published 28 декабря, 13:17
Modified 28 декабря, 13:41
Updated 28 декабря, 13:41
С раннего возраста Инна Чурикова мечтала стать актрисой. Она была эмоциональной и энергичной девочкой, всегда находилась в центре внимания на родительских мероприятиях и школьных праздниках. Первая попытка поступить в театральное училище закончилась неудачей — ее высмеяли за внешний вид. Однако Инна не потеряла надежды и решила подать документы в театральное училище имени Щепкина. Нестандартная внешность девушки произвела впечатление на преподавателя Вениамина Цыганкова, который, переживая за результат вступительного экзамена, отметил:
«Она либо глупа, либо гений».
Тем не менее он принял решение взять Чурикову на свой курс, что оказалось правильным выбором: Инна окончила учебное заведение с красным дипломом. Позже, размышляя о словах Цыганкова, народная артистка СССР шутливо заметила:
«Наверняка, и то, и другое».
После одной из своих первых ролей в фильме «Морозко», где она сыграла Марфушеньку, Инна начала всерьез задумываться о смене профессии, ощущая себя ужасно некрасивой на экране. К счастью для зрителей, ее талант заметил режиссер Глеб Панфилов, предложивший ей роль Бабы Яги в театральной постановке. Рабочие отношения переросли в личные и продлились более 50 лет. Режиссер Панфилов не переставал восхищаться своей супругой:
«Я не знаю ничего прекраснее ее лица», — говорил он.
Внешность Нонны Мордюковой стала экранным эталоном советской женщины-труженицы, и в СССР едва ли кто решился бы назвать эту актрису некрасивой. Именно такой типаж — «монументальная», пышущая здоровьем крестьянка с крепким телосложением — ценился в те времена. Однако сегодня нередко можно услышать, что ее лицо слишком тяжеловесно, а черты чересчур грубы. Впрочем, в свое время эти недостатки не стали помехой для Нонны в том, чтобы успешно справляться с разными ролями и оставить след в истории кино.
Преподаватели ВГИКа видели в Мордюковой образ драматических героинь классической русской литературы, однако самой актрисе было ближе играть простых и жизненных персонажей, которые и запомнились зрителям.
В каждой из своих ролей Нонна удивляла своей энергией и талантом точно изображать социальные типы. Среди них:
Во время учебы у Нонны начался роман с секс-символом советского кино Вячеславом Тихоновым. У пары красивых, «породистых» актеров родился сын Владимир, который, что неудивительно, также выбрал для себя актерский путь. К сожалению, Владимир Тихонов ушел из жизни в 1990 году от передозировки наркотиков, и Нонна Викторовна тяжело пережила эту утрату.
В постсоветский период Мордюкова почти не работала в кино и не играла в театре. Ее уникальная актерская натура и облик остались невостребованными в новой реальности киноиндустрии. Были несколько попыток восстановить карьеру, но они не привели к заметным успехам.
Нонна Викторовна скончалась в 2008 году, дожив до 82 лет.
Екатерина Васильева удивила преподавателей ВГИКа своим выдающимся талантом и поступила на факультет с первой попытки. Эта высокая и харизматичная студентка быстро завоевала признание среди своих сверстников и стала настоящей звездой курса. Спустя годы режиссер Сергей Соловьев вспоминал Екатерину как обаятельную и уверенную в себе девушку, с которой после всего пяти минут общения никому уже не приходило в голову замечать, что ее внешность не соответствует классическим стандартам красоты.
В зрительской памяти надолго остались ее роли:
Каждый из этих характеров получился удивительно живым и интересным.
Однако в 1993 году известная актриса шокировала своих поклонников решением покинуть театр и стать послушницей в Толгском монастыре. Спустя три года Екатерина вновь вернулась к актерской карьере, но до сих пор обращается за благословением к духовнику перед каждой новой ролью. Ее единственный сын стал священником и воспитывает семерых детей.
Очаровательная и харизматичная Алиса Фрейндлих на долгое время стала заложницей своей роли «мымры» из «Служебного романа», которая так тесно слилась с ее образом, что многие до сих пор воспринимают ее исключительно как Людмилу Прокофьевну. Тем не менее до достижения 40-летнего возраста Фрейндлих оставалась в основном театральной актрисой. На тот момент в кино Алиса Бруновна успела сыграть всего немногим более десятка ролей.
После выхода «Служебного романа» ей было присуждено звание лучшей актрисы года, что открыло двери для множества предложений от известных режиссеров. Критики отмечают, что роль Анны Австрийской в «Трех мушкетерах» стала одной из наиболее выдающихся в ее карьере. Сегодня Фрейндлих уже 90 лет, но она все еще ведет активную жизнь, в том числе и профессиональную. Так в 2022 году на экраны вышел фильм «Родители строгого режима» режиссера Никиты Владимирова (внука Алисы Бруновны), в котором она сыграла роль матери главного героя.
Знаменитая Народная артистка России Ольга Волкова стала известна широкой аудитории благодаря образу бездомной пенсионерки Кати в фильме Эльдара Рязанова «Небеса обетованные». В отличие от многих коллег, актриса никогда не была участницей громких скандалов: ее разводы и новые союзы практически не освещались в медиа.
Характерная внешность Ольги не стала преградой для ее популярности. Даже в небольших второстепенных ролях Ольга Волкова всегда выглядит естественно и выразительно. Видимо, недаром юная Алиса Фрейндлих когда-то позвала шуструю девочку из своей школы Олю Политову (девичья фамилия Волковой) в драмкружок.
Ирина Муравьева стала одной из самых популярных и востребованных актрис в 70–80-е годы. Фильмы «Москва слезам не верит», «Карнавал» и «Самая обаятельная и привлекательная» принесли ей популярность, и каждая новая роль только укрепляла ее статус. Однако, не все знали, что Ирина долгое время страдала от комплекса неполноценности.
«Я думала, что очень непривлекательна и не смогу выйти замуж. Моя мечта была играть в театре, о кино я никогда не думала», — делилась воспоминаниями народная артистка России.
К сорока годам, достигнув значительного успеха, Муравьева столкнулась с серьезным творческим кризисом. Она думала оставить театр и искусство, чувствовала собственную нереализованность и недовольство своей работой. К счастью, ее удалось преодолеть депрессию и возвратиться на сцену. Личная жизнь Ирины также была удачной: она счастливо прожила более сорока лет с режиссером Леонидом Эйдлиным, пока он не ушел из жизни в 2014 году.
Одна из самых известных актрис театра «Современник», Галина Петрова, родилась и выросла в Тамбове. В раннем детстве она запомнила слова бабушки:
«Наша Галка все хуже и хуже становится».
Эти слова надолго оставили след в душе девочки, привыкшей считать себя некрасивой. На школьных танцевальных вечерах Галина редко получала приглашения, что тоже не добавляло уверенности в себе.
Тем не менее она упорно решила связать свою жизнь с актерским искусством. Первая попытка осуществить мечту окончилась неудачей — в театральные вузы Галина не смогла пройти дальше второго тура. Спустя год ей удалось поступить в ГИТИС, и вскоре она присоединилась к театру «Современник», в котором работает уже более 40 лет. Галина Леонидовна часто привлекает внимание кинорежиссеров: за ее карьеру она исполнила свыше 140 ролей в фильмах и телесериалах, среди которых такие хиты, как:
Советские зрители не знали Татьяну Пельтцер в молодости; ее популярность пришла с возрастом. Когда на экраны вышли эти картины, актрисе исполнилось почти 50 лет:
С этого момента Пельтцер снялась почти в 90 фильмах и телеспектаклях, завоевав неофициальное звание «Всесоюзной тетушки, матери и бабушки». Каждая ее роль становилась настоящим произведением искусства. В культовой ленте Ильи Фрэза «Вам и не снилось…» она создала образ двуличной бабушки главного героя, сыгравшей ключевую роль в трагическом финале истории.
Фаина Раневская стала известной не только благодаря своему выдающемуся актерскому таланту, но и благодаря уникальному сарказму. Ее остроумные и запоминающиеся высказывания остаются актуальными и давно разобраны на цитаты. На могиле актрисы всегда можно увидеть свежие цветы — от преданных поклонников.
Несмотря на то, что главные роли в кино обходили Раневскую стороной, она обладала исключительным талантом превращать даже самые незначительные роли в настоящие шедевры. Ее персонажи стали любимыми героями зрителей, среди них:
В личной жизни Раневская испытывала глубокую одиночество. Смотря на букеты цветов от поклонников и слыша их овации, она не раз отмечала:
«Столько любви вокруг, а в аптеку сходить некому».
В последние годы ее жизни единственным источником утешения стал найденный на улице песик по имени Мальчик.
Татьяна Васильева — это исключительный пример актрисы, способной противостоять времени. Несмотря на возраст, она продолжает воплощать яркие образы и не поддается давлению возрастных стереотипов. Васильева меняла свой внешний вид, но ее главный секрет — это уникальный темперамент и способность быть многогранной.
За свою карьеру Татьяна сыграла множество ролей и всегда вызывает восхищение благодаря своей энергию, харизме и смелости. Даже в тот момент, когда ее персонажи начинают стареть, Васильева остается одной из самых востребованных актрис в индустрии. Среди самых интересных киноработ Васильевой:
Валентина Талызина неоднократно играла в кино персонажей с неброской внешностью и трудной жизнью. Это отражало и ее собственную судьбу. С юности Валентина знала, что не сможет претендовать на роли роковых красавиц. Далекую от экранного идеала внешность актрисы подметила еще легендарная Раневская, с которой Талызина работала в театре имени Моссовета.
Когда Талызина впервые пришла на репетицию и увидела Фаину Георгиевну, она очень смутилась, зная, что острая на глаз и на язык Раневская уже заметила ее внешнюю «бесцветность». Позже ей рассказали, что Фаина Георгиевна сказала только одно:
«Боже, какая же она некрасивая!».
В личном деле Талызиной в театре Моссовета записали, что она непривлекательна, но обладает прекрасным голосом и высокой профессиональностью. Впрочем, несмотря на такую характеристику, без ролей актриса не осталась. Она сыграла в таких знаковых картинах, как:
Несмотря на почти сотню ролей в своем портфолио, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Гребешкова воспринимается многими преимущественно как супруга Леонида Гайдая. В кинематографе она чаще исполняла роли персонажей третьестепенного характера, таких как чья-то мать, жена, бабушка, попутчица, проводница или продавщица.
«Я всегда считала себя некрасивой: маленький рост, еще что-то не так, да и особого таланта мне, видимо, не досталось», — рассказывала Гребешкова.
Интересно, что роль управдома в «Бриллиантовой руке», которую великолепно сыграла Нонна Мордюкова, изначально предназначалась Нине Гребешковой, но позже Леонид Иович решил, что она не справится с этой задачей.
Гайдай очень ценил супругу и как–то заметил, что она не так привлекательна, как многие другие молодые женщины, однако у нее есть множество других качеств, которые делают ее уникальной.