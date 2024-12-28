Успешные советские актрисы, внешность которых не укладывается в стандарты красоты

Внешность Нонны Мордюковой стала экранным эталоном советской женщины-труженицы, и в СССР едва ли кто решился бы назвать эту актрису некрасивой. Именно такой типаж — «монументальная», пышущая здоровьем крестьянка с крепким телосложением — ценился в те времена. Однако сегодня нередко можно услышать, что ее лицо слишком тяжеловесно, а черты чересчур грубы. Впрочем, в свое время эти недостатки не стали помехой для Нонны в том, чтобы успешно справляться с разными ролями и оставить след в истории кино.