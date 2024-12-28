В Дивногорске завели дело на владельцев шумной криптофермы. Она мешает людям спать

Posted 28 декабря, 01:47
Published 28 декабря, 01:47
Modified 28 декабря, 01:49
Updated 28 декабря, 01:49
Летом 2024 года жители улицы Заводской в Дивногорске начали жаловаться на шум от майнинговой фермы, которая находится недалеко от жилых домов. Со слов людей, промышленные вентиляторы гудят так сильно, что «не дают спокойно жить».
Кроме того, местные жители боятся, что из-за криптофермы они могут остаться без тепла и света в отопительный сезон. Обеспокоенные жильцы обратились за помощью к депутату законодательного собрания края Владимиру Вахтелю.
После его вмешательства краевой Роспотребнадзор провел проверка, однако она не показала, что шум от майнинговой фермы превышает допустимый уровень децибелов.
23 декабря депутат Владимир Вахтель в своем телеграм-канале сообщил, что на компанию «Лиард-инвест», владеющую майнинг-фермой, завели административное дело.
Специалисты краевого Роспотребнадзора провели еще одну проверку на границе здания, в котором находится криптоферма. Выяснилось, что шум от нее превышает максимально допустимый уровень децибелов. При этом в ведомстве уточняют, что делали замеры в квартирах жильцов и они соответствуют установленным гигиеническим нормам.
В Роспотребнадзоре также заявили, что у предприятия нет разработанного проекта санитарно-защитной зоны. В итоге Роспотребнадзор завел на ООО «Лиард-инвест» административное дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 1 статья 6.3 КоАП РФ).
«Возникает очевидный вопрос — как мэрия Дивногорска допустила запуск промышленного предприятия 600 метрах от жилой застройки и без проекта санитарно-защитной зоны?»
«Проспект Мира» обратился в администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:
«Администрация города не выдает разрешение на запуск того или иного предприятия. Это деятельность строго регламентируется на государственном уровне. Установление санитарно-защитной зоны — это обязанность собственника предприятия».
В мэрии Дивногорска нам также рассказали, что существует законодательный алгоритм, согласно которому предприятие должно самостоятельно разрабатывать проект СЗЗ, включающий в себя сбор и анализ разрешительной природоохранной документации, результатов инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия и физических факторов.
«Предприятие направляет проект СЗЗ для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и оформления экспертного заключения на проект СЗЗ и результатов исследований (измерений) на предприятии в Роспотребнадзор.
Внесение сведений о границах СЗЗ в ЕГРН осуществляется путем межведомственного взаимодействия структурных подразделений Роспотребнадзора и Роскадастра.
По окончании всех процедур, Роспотребнадзор уведомляет администрацию города, на территории которой располагается предприятие, о наличии СЗЗ. Кроме того, от Роскадастра поступает информация об установленных границах СЗЗ. Контроль — за Роспотребнадзором».
В своем телеграм-канале Владимир Вахтель сообщил, что до сих пор ждет информацию от «Россетей» об объемах и тарифе, по которому майнинговая ферма потребляет электроэнергию. По словам депутата, опыт других регионов показывает, что в местах подключения криптодобытчиков оказываются «утечки».
По данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», компания «Лиард» принадлежит бизнесмену Роману Скрипальщикову. Он же числится учредителем еще более чем десятка компаний. Скрипальщиков владеет группой компаний Liard, которая занимается строительством дорог и производством асфальтобетона. Представитель компании ранее в разговоре с NGS24 заявлял, что майнинг-ферма «Лиарда» не превышает допустимого уровня шума и предоставил подтверждающее это заключение экспертизы — правда, заказанной самой компанией.