В Дивногорске завели дело на владельцев шумной криптофермы. Она мешает людям спать

По данным сервиса проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», компания «Лиард» принадлежит бизнесмену Роману Скрипальщикову. Он же числится учредителем еще более чем десятка компаний. Скрипальщиков владеет группой компаний Liard, которая занимается строительством дорог и производством асфальтобетона. Представитель компании ранее в разговоре с NGS24 заявлял, что майнинг-ферма «Лиарда» не превышает допустимого уровня шума и предоставил подтверждающее это заключение экспертизы — правда, заказанной самой компанией.