В Красноярске девушка подожгла заправку по указу мошенников. Все из-за 7 тысяч рублей

Posted 28 декабря, 03:02
Published 28 декабря, 03:02
Modified 28 декабря, 07:13
Updated 28 декабря, 07:13
Сегодня, 28 декабря, в телеграм-канале «ЧП 124» появилась запись, на которой девушка кидает бутылку с горючей жидкостью в автозаправочную колонку.
В полиции сообщили, что в декабре 22-летней красноярке позвонили мошенники и уговорили ее перевести 7,5 тысяч рублей. Спустя несколько дней аферисты снова связались с девушкой и пообещали вернуть деньги, если она подожжет АЗС.
По версии следствия, красноярка сделала три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря бросила в одну из колонок. «Проспекту Мира» в СК рассказали, что девушка подожгла заправку «Мидас» на улице Попова.
Сообщается, что очевидцы задержали злоумышленницу и вовремя потушили огонь.
«В результате происшествия никто не пострадал. Также очевидцы удерживали девушку до приезда полицейских».
В отношении девушки завели уголовное дело о покушении на умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога. (часть 3 статья 30, часть 2 статья 167 УК РФ). Красноярку отправили под стражу.
Кроме того, следователи завели уголовное дело о склонении к совершению теракта (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ).