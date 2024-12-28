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Posted 28 декабря, 03:02

Published 28 декабря, 03:02

Modified 28 декабря, 07:13

Updated 28 декабря, 07:13

В Красноярске девушка подожгла заправку из-за 7 тысяч

В Красноярске девушка подожгла заправку по указу мошенников. Все из-за 7 тысяч рублей

28 декабря 2024, 03:02
Фото: Прокуратура Красноярского края.

В Красноярске девушка подожгла заправку из-за 7 тысяч

В Красноярске девушка подожгла заправку на улице Попова. Она действовала по указу мошенников.

Сегодня, 28 декабря, в телеграм-канале «ЧП 124» появилась запись, на которой девушка кидает бутылку с горючей жидкостью в автозаправочную колонку.

В полиции сообщили, что в декабре 22-летней красноярке позвонили мошенники и уговорили ее перевести 7,5 тысяч рублей. Спустя несколько дней аферисты снова связались с девушкой и пообещали вернуть деньги, если она подожжет АЗС.

Видео: t.me/chp124krsk.

По версии следствия, красноярка сделала три бутылки с зажигательной смесью и 25 декабря бросила в одну из колонок. «Проспекту Мира» в СК рассказали, что девушка подожгла заправку «Мидас» на улице Попова.

Сообщается, что очевидцы задержали злоумышленницу и вовремя потушили огонь.

«В результате происшествия никто не пострадал. Также очевидцы удерживали девушку до приезда полицейских».

В отношении девушки завели уголовное дело о покушении на умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога. (часть 3 статья 30, часть 2 статья 167 УК РФ). Красноярку отправили под стражу.

Видео: t.me/krksledkom.

Кроме того, следователи завели уголовное дело о склонении к совершению теракта (часть 1.1 статья 205.1 УК РФ).

  • До этого мы рассказывали, что в конце декабря по указу мошенников 19-летняя девушка подожгла банкомат в Красноярске.
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