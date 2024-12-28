В Красноярске девушка подожгла заправку по указу мошенников. Все из-за 7 тысяч рублей

В полиции сообщили, что в декабре 22-летней красноярке позвонили мошенники и уговорили ее перевести 7,5 тысяч рублей. Спустя несколько дней аферисты снова связались с девушкой и пообещали вернуть деньги, если она подожжет АЗС.