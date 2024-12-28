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Posted 28 декабря, 01:15

Published 28 декабря, 01:15

Modified 28 декабря, 07:14

Updated 28 декабря, 07:14

В Красноярске овчарка больше 2 часов слушала «Щелкунчика» в филармонии

В Красноярске овчарка больше 2 часов слушала «Щелкунчика» в филармонии

28 декабря 2024, 01:15
Фото: t.me/bazabazon.
В Красноярске в краевой филармонии на одном из концертов заметили собаку. Она больше двух часов спокойно слушала музыку Чайковского.

Ролик разошелся по соцсетям. По словам очевидцев, немецкую овчарку заметили в малом зале Красноярской краевой филармонии.

Пользователи соцсетей отмечают, что собака 2,5 часа сидела на полу перед первым рядом и внимательно слушала концерт. Позднее выяснилось, что это пес-поводырь Дункель, который пришел на концерт со своим хозяином Александром.

Видео: t.me/bazabazon.

В интервью «Известиям» мужчина рассказал, что его овчарка часто ходит с ним в филармонию на различные выступления. В этот раз они были на «Щелкунчике».

«На „Щелкунчике“ было много ярких моментов, достаточно взрывных, он именно эти моменты садился и слушал, ему нравилось».

Александр отметил, что Дункель давно проявляет интерес к музыке.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Музыка#Собака#Концерт#Филармония
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