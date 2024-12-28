В Красноярске овчарка больше 2 часов слушала «Щелкунчика» в филармонии

Posted 28 декабря, 01:15
Published 28 декабря, 01:15
Modified 28 декабря, 07:14
Updated 28 декабря, 07:14
Ролик разошелся по соцсетям. По словам очевидцев, немецкую овчарку заметили в малом зале Красноярской краевой филармонии.
Пользователи соцсетей отмечают, что собака 2,5 часа сидела на полу перед первым рядом и внимательно слушала концерт. Позднее выяснилось, что это пес-поводырь Дункель, который пришел на концерт со своим хозяином Александром.
В интервью «Известиям» мужчина рассказал, что его овчарка часто ходит с ним в филармонию на различные выступления. В этот раз они были на «Щелкунчике».
«На „Щелкунчике“ было много ярких моментов, достаточно взрывных, он именно эти моменты садился и слушал, ему нравилось».
Александр отметил, что Дункель давно проявляет интерес к музыке.