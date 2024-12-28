В Красноярске впервые проведут парад санок

Posted 28 декабря, 09:41
Published 28 декабря, 09:41
Modified 28 декабря, 09:43
Updated 28 декабря, 09:43
Тематика мероприятия — русские народные сказки. Участники команды должны быть одеты в одном стиле, а средства для катания нужно оформить в тематике парада: например, как избушку на курьих ножках или русскую печку.
Сделать это можно любым способом. Главное, чтобы ничего не мешало движению санок и не представляло опасности.
Заявки от участников парада принимаются до 5 января онлайн. Победителям обещают подарочные сертификаты, а всем участникам — памятные призы.