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Posted 28 декабря, 09:41

Published 28 декабря, 09:41

Modified 28 декабря, 09:43

Updated 28 декабря, 09:43

В Красноярске впервые проведут парад санок

В Красноярске впервые проведут парад санок

28 декабря 2024, 09:41
Фото: freepik.com.
7 января красноярцев приглашают на Центральную набережную с санками, снегокатами, ватрушками или тюбингами.

Тематика мероприятия — русские народные сказки. Участники команды должны быть одеты в одном стиле, а средства для катания нужно оформить в тематике парада: например, как избушку на курьих ножках или русскую печку.

Сделать это можно любым способом. Главное, чтобы ничего не мешало движению санок и не представляло опасности.

Заявки от участников парада принимаются до 5 января онлайн. Победителям обещают подарочные сертификаты, а всем участникам — памятные призы.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Новый год#Зима#Центральная набережная#Санки
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