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Posted 28 декабря, 03:34

Published 28 декабря, 03:34

Modified 28 декабря, 07:15

Updated 28 декабря, 07:15

В Красноярске официально открыли многострадальную развязку на Пашенном

В Красноярске официально открыли многострадальную развязку на Пашенном

28 декабря 2024, 03:34
Фото: t.me/gradvestnik.
В Красноярске официально ввели в эксплуатацию многострадальную развязку из Пашенного в Тихие Зори. Об этом сообщили в мэрии.

Сегодня, 28 декабря, в департаменте градостроительства рассказали, что развязка на Пашенном полностью соответствует всем требованиям проектной документации и техническим регламентам. Заключение подписала краевая Служба строительного надзора.

В мэрии сообщили, что теперь начнется передача дороги на баланс управления дорог и благоустройства (УДИБ).

  • С августа развязка работала в «техническом режиме» — ее открыли без разрешения.
  • До этого мы рассказывали, как Егоров нанял Егорова для строительства развязки.

Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.

Развязку открыли утром 1 августа, а затем ее доделывали. До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл мэр Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Пашенный#Развязка
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