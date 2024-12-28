В Красноярске официально открыли многострадальную развязку на Пашенном

Posted 28 декабря, 03:34
Published 28 декабря, 03:34
Modified 28 декабря, 07:15
Updated 28 декабря, 07:15
Сегодня, 28 декабря, в департаменте градостроительства рассказали, что развязка на Пашенном полностью соответствует всем требованиям проектной документации и техническим регламентам. Заключение подписала краевая Служба строительного надзора.
В мэрии сообщили, что теперь начнется передача дороги на баланс управления дорог и благоустройства (УДИБ).
Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.