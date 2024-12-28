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Posted 28 декабря, 12:20

Published 28 декабря, 12:20

Modified 28 декабря, 12:35

Updated 28 декабря, 12:35

В первый месяц 2025 года красноярцы увидят звездопад и комету

В первый месяц 2025 года красноярцы увидят звездопад и комету

28 декабря 2024, 12:20
Фото: Университет Решетнева.
В обсерватории университета Решетнева дали астрономический прогноз на январь 2025 года.

По прогнозам, 3 января в небе над Красноярском будет заметен метеорный поток Квадрантиды — ожидается от 60 до 200 «падающих звезд» в час. Смотреть нужно в сторону созвездия Волопаса, находится левее ковша Большой медведицы.

Уже 5 января можно будет увидеть сближение Сатурна и Луны — наблюдать советуют после сразу после заката. Расстояние между Сатурном и Луной составит около 2 градусов.

18 января Сатурн окажется на таком же расстоянии от Венеры.

Кроме того, 13 января красноярцы смогут увидеть комету C/2024 G3 (ATLAS). Она появится сразу после захода Солнца на юго-западе. Ученые предупредили, что рассмотреть её без специального оборудования будет сложно.

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