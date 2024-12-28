В первый месяц 2025 года красноярцы увидят звездопад и комету

Posted 28 декабря, 12:20
Published 28 декабря, 12:20
Modified 28 декабря, 12:35
Updated 28 декабря, 12:35
По прогнозам, 3 января в небе над Красноярском будет заметен метеорный поток Квадрантиды — ожидается от 60 до 200 «падающих звезд» в час. Смотреть нужно в сторону созвездия Волопаса, находится левее ковша Большой медведицы.
Уже 5 января можно будет увидеть сближение Сатурна и Луны — наблюдать советуют после сразу после заката. Расстояние между Сатурном и Луной составит около 2 градусов.
18 января Сатурн окажется на таком же расстоянии от Венеры.
Кроме того, 13 января красноярцы смогут увидеть комету C/2024 G3 (ATLAS). Она появится сразу после захода Солнца на юго-западе. Ученые предупредили, что рассмотреть её без специального оборудования будет сложно.