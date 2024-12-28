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Posted 28 декабря, 09:32

Published 28 декабря, 09:32

Modified 28 декабря, 10:08

Updated 28 декабря, 10:08

В России с 1 января вырастут штрафы для автомобилистов. На сколько?

В России с 1 января вырастут штрафы для автомобилистов. На сколько?

28 декабря 2024, 09:32
Фото: 1MI.
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Рассказываем, на сколько вырастут штрафы.

Так, с 1 января 2025 года в России за первый проезд на красный свет штраф составит 1 500 рублей, при повторном нарушении придется заплатить 7 500 рублей.

Штраф за непристегнутый ремень вырастет с 1 000 до 1 500 рублей, за езду по выделенной полосе — с 1 500 до 2 250 рублей.

После выезда на встречку водителю придет штраф на 7,5 тысяч рублей, за поворот налево или разворот в неположенном месте — 2 250 рублей.

Сильнее всего вырастет штраф за вождение автомобилем в пьяном виде или за передачу управление управления нетрезвому водителю — с 30 000 до 45 000 рублей.

Кроме того, с нового года скидка за быструю оплату штрафов снизится с 50% до 25%. При этом льгота будет действовать не 20, а 30 дней со дня вынесения постановления.

Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырастет до 750 рублей, на 40-60 км/ч — до 2000 рублей, на 60-80 км/ч — до 3000-3750 рублей, на 80 км/ч и более — до 7500 рублей.

Вырастет штраф и за непредоставление преимущества спецтранспорту включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом — с 3 000-5 000 рублей до 4 500-7 500 рублей.

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