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Posted 28 декабря, 07:54

Published 28 декабря, 07:54

Modified 28 декабря, 07:56

Updated 28 декабря, 07:56

В Тверской области нашли тела четверых детей. Их мог убить отец

В Тверской области нашли тела четверых детей. Их мог убить отец

28 декабря 2024, 07:54
Фото: t.me/mvd_tver.
В Тверской области тела четверых детей в возрасте от 1 до 7 лет были обнаружены в частном доме.

Как сообщает областное МВД, в дежурную часть поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи — они нашли четверых погибших детей в частном доме на территории СНТ «Межурка».

Как пишет издание Baza, предварительно, с детьми расправился их отец. После убийства он попытался совершить суицид, но выжил. Мужчину доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. По данным полиции, ранее семья не попадала в поле зрения силовиков. Жалоб от соседей не было.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Дети#Полиция#Тверская область#Тело#СНТ#Скорая
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