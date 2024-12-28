В Тверской области нашли тела четверых детей. Их мог убить отец

Posted 28 декабря, 07:54
Published 28 декабря, 07:54
Modified 28 декабря, 07:56
Updated 28 декабря, 07:56
Как сообщает областное МВД, в дежурную часть поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи — они нашли четверых погибших детей в частном доме на территории СНТ «Межурка».
Как пишет издание Baza, предварительно, с детьми расправился их отец. После убийства он попытался совершить суицид, но выжил. Мужчину доставили в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. По данным полиции, ранее семья не попадала в поле зрения силовиков. Жалоб от соседей не было.