Врач рассказала, сколько мандаринов в день можно есть

Posted 28 декабря, 12:58
Published 28 декабря, 12:58
Modified 28 декабря, 13:00
Updated 28 декабря, 13:00
По словам Елиашевич, здоровому человеку можно съесть в среднем до 5-6 мандаринов в день. Однако допустимое количество мандаринов может варьировать в зависимости от возраст и пола, уровня физической активности и общего состояния здоровья.
Переедание мандаринов может привести к неприятным симптомам из-за высокого содержания фруктозы и кислоты.
Симптомы «передозировки» мандаринами:
«Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, стоит уменьшить их количество в рационе», — говорит врач.