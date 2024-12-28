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Posted 28 декабря, 12:58

Published 28 декабря, 12:58

Modified 28 декабря, 13:00

Updated 28 декабря, 13:00

Врач рассказала, сколько мандаринов в день можно есть

Врач рассказала, сколько мандаринов в день можно есть

28 декабря 2024, 12:58
Фото: prmira.ru.
Руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ Минздрава РФ Софья Елиашевич рассказала, сколько мандаринов в день можно есть.

По словам Елиашевич, здоровому человеку можно съесть в среднем до 5-6 мандаринов в день. Однако допустимое количество мандаринов может варьировать в зависимости от возраст и пола, уровня физической активности и общего состояния здоровья.

Переедание мандаринов может привести к неприятным симптомам из-за высокого содержания фруктозы и кислоты.

Симптомы «передозировки» мандаринами:

  • Желудочно-кишечные расстройства — боль в животе, диарея или запор, вздутие живота и газообразование;
  • Аллергические реакции — сыпь или зуд, отеки губ или языка;
  • Симптомы повышенной кислотности — изжога и неприятные ощущения в горле;
  • Гипергликемия.
«Если вы заметили какие-либо из перечисленных симптомов после употребления мандаринов, стоит уменьшить их количество в рационе», — говорит врач.
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