Из Красноярского края зарплатами от 300 тысяч зазывают на вахту

Posted 28 декабря, 07:33
Published 28 декабря, 07:33
Modified 28 декабря, 10:09
Updated 28 декабря, 10:09
Автокрановщик на месторождение в Красноярском крае с зарплатой до 422 тысяч рублей.
Как пишет «7 канал Красноярск», компания ООО ТК «Сириус» ищет водителя автокрана для перемещения грузов, выполнение монтажных работ и обслуживании многотонного автокрана. График для него — 45/4 дней или два месяца работы через месяц отдыха.
С сотрудника требуется водительское удостоверение категории С, удостоверение автокрановщика начиная от седьмого разряда и имеющийся опыт работы. Фирма обещает оплачивать сотруднику проезд до вахтового городка и медкомиссию. Ежедневное трехразовое питание и спецодежда также идут за счет фирмы.
Механик по ремонту в Мотыгинский район Красноярского края с зарплатой от 459 тысяч рублей.
Фирма ЗАО «Фарн» находится в ищет сотрудника, который будет проводить техосмотры и чинить автотехнику на карьере близ поселка Новоангарск в Мотыгинском районе края. График работы на вахте — два месяца и месячный отдых либо 45/45 дней.
Соискатель должен иметь высшее или среднее профессиональное техническое образование и иметь опыт работы с тяжелой техникой. Фирма обещает соцпакет, проживание в общежитии и компенсацию проезда.
Инженер техконтроля на золотой рудник в Хабаровском крае с зарплатой от 350 тысяч рублей.
Сотрудника должен проверять и снятие проб с добытого золота, а также контроль сохранности руды. Месторождением владеет компания ООО НГК «Ресурс». Работник им нужен именно с высшим образованием и опытом от трех лет в такой области.
График обсуждается с сотрудником лично в зависимости от его возможностей и только после собеседования. Соискателю гарантируют ежедневное трехразовое питание, проезд до рудника и медкнижку.
Водитель самосвала в Якутию с зарплатой от 390 тысяч рублей.
Его ищет компания «Эльга». Будущий работник должен будет перевозить уголь из месторождения на многотонном самосвале. Соискатели предъявляют к сотруднику только одно требование — наличие похожего опыта.
Работа предполагает вахтовое нахождение на рабочем месте с графиком 45/45 дней, с проживанием в общежитии и питанием в столовой на деньги от фирмы.
Водитель грузовика на Чукотку с зарплатой до 440 тысяч рублей.
Претендент на вакансию должен иметь опыт не менее года и среднее профессиональное образование по специальности — такие условия ставит работодатель горнопромышленный холдинг «Земтек».
На должности сотрудник должен будет водить грузовик на золоторудном месторождении в городе Билибино Хабаровского края. Компания обещает кроме стандартных оплаты проезда и проживания, оплату межвахтового отпуска, расширенный пакет медобслуживания для детей работника и оплату больничных листов.