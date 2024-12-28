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Posted 28 декабря, 11:06

Published 28 декабря, 11:06

Modified 28 декабря, 14:04

Updated 28 декабря, 14:04

Жительница края заявила, что ее отчитал глава района за вопрос губернатору

Жительница края заявила, что ее отчитал глава района за вопрос губернатору

28 декабря 2024, 11:06
Фото: Kras Mash.
Пенсионерка из Байкита Эвенкийского района пожаловалась, что глава района грубо отчитывал её два часа за вопрос губернатору Михаилу Котюкову на прямой линии.

Ее слова приводят газета «Эвенкийская жизнь» и телеграм-канал Kras Mash, указывая, что женщина «много лет борется за права малых народов».

Пенсионерка Татьяна поделилась, что позвонила в кол-центр и рассказала о том, что у них нет круглогодичной дороги, поэтому есть проблемы с продуктами и снабжением.

«Продукты завозят некачественные, просроченные. Нет интернета и качественной связи. Очень дорогие коммунальные услуги, медицинское обслуживание вообще проблема. Среди коренного населения безработица, туберкулез, процветает пьянство. Как нам выжить в таких условиях? Местные власти очень далеки от народу», — приводит ее слова Kras Mash.
Видео: Kras Mash.
«В Байките после совещания меня пригласили в один из кабинетов МСУ, где глава района А. Ю. Черкасов открыто пообещал устроить тотальный контроль за мной со стороны руководства. Потому что я мешаю властям работать, говорю неправду и имею предвзятое отношение лично к главе района. Я ответила, что мне понятна его позиция, что жители давно видят его некомпетентность, и если ко мне есть вопросы, обращайтесь в суд. Я абсолютно уверена в своей правоте», — цитирует Татьяну газета.

«Проспект Мира» направит запрос в администрацию Эвенкийского района.

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#Владислав Савончик#Видео#Губернатор#Красноярский край#Эвенкийский район
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