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Posted 29 декабря, 03:00

Published 29 декабря, 03:00

Modified 29 декабря, 07:05

Updated 29 декабря, 07:05

До «Бобрового лога» запустили бесплатные шаттлы

До «Бобрового лога» запустили бесплатные шаттлы

29 декабря 2024, 03:00
Фото: Боброый лог.
В Красноярске 29 декабря запускают бесплатные шаттлы в фанпарк «Бобровый лог». Автобусы будут ходить по выходным и праздничным дням.

Один шаттл ходит от ТРЦ «Планета». Он делает три остановки по пути следования и обратно: ул. Березина, Театр оперы и балета, станция Енисей. От торгового центра он будет отправляться каждые два часа — в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, а от фан-парка — в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

Расписание 31 декабря и 1 января будет отличаться. Со 2 января шаттлы вернутся к обычному расписанию

На втором маршруте, от «Вкусно и точка» на Копылова (Волочаевская, 44), шаттл будет останавливаться на всех остановках, которые есть на пути следования. От «Вкусно и точка» автобус будет отъезжать каждый час — в 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 и 20:30. От «Бобрового лога» — 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00.

#Владислав Савончик
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