До «Бобрового лога» запустили бесплатные шаттлы

Один шаттл ходит от ТРЦ «Планета». Он делает три остановки по пути следования и обратно: ул. Березина, Театр оперы и балета, станция Енисей. От торгового центра он будет отправляться каждые два часа — в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00, а от фан-парка — в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00 и 20:00.