«Помогите, меня убили»: красноярка пыталась поймать попутку и легла посреди дороги

Posted 29 декабря, 09:57
Published 29 декабря, 09:57
Modified 29 декабря, 11:51
Updated 29 декабря, 11:51
Кадры от 27 декабря 22:30 публикует «ЧП Красноярск» и «Подслушано Красноярск». На одном видео — девушка кричит, что ее выкинули из машины, что ее убили, и просит помощи.
На втором видно, как женщина сидит на обочине, потом выходит и ложиться на дорогу. Ее замечают очевидцы и загораживают автомобилем, чтобы никто ее не сбил. Через некоторое время ее забирают полицейские.
В городской ГАИ сообщили «Проспекту Мира», что полицейские вызвали женщине скорую и ее увезли.