prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 09:57

Published 29 декабря, 09:57

Modified 29 декабря, 11:51

Updated 29 декабря, 11:51

«Помогите, меня убили»: красноярка пыталась поймать попутку и легла посреди дороги

«Помогите, меня убили»: красноярка пыталась поймать попутку и легла посреди дороги

29 декабря 2024, 09:57
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске на улице Маерчака женщина пыталась поймать машину и легла посреди дороги. Она просила помощи и кричали, что «ее убили».

Кадры от 27 декабря 22:30 публикует «ЧП Красноярск» и «Подслушано Красноярск». На одном видео — девушка кричит, что ее выкинули из машины, что ее убили, и просит помощи.

Видео: Подслушано Красноярск.

На втором видно, как женщина сидит на обочине, потом выходит и ложиться на дорогу. Ее замечают очевидцы и загораживают автомобилем, чтобы никто ее не сбил. Через некоторое время ее забирают полицейские.

В городской ГАИ сообщили «Проспекту Мира», что полицейские вызвали женщине скорую и ее увезли.

Читайте также:
Пьяная красноярка напала на полицейских с обувной ложкой и ротвейлеромВ Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи
#Владислав Савончик#Видео#Происшествия#Красноярск#Полиция#Скорая помощь#ГАИ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика