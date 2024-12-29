Прокуратура проверяет школу после полуголой дискотеки. Директора допросят

Posted 29 декабря, 07:54
Published 29 декабря, 07:54
Modified 29 декабря, 08:01
Updated 29 декабря, 08:01
Как сообщили «Проспекту Мира» в прокуратуре, они уже внесли представление из-за отсутствия профилактической работы с учениками. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье о нарушении прав учащихся (5.57 КоАП РФ), директора школы вызвали на допрос.
Ранее в управлении образования рассказали, что подросткам просто стало жарко, поэтому они сняли футболки. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», ученикам сделали замечание, а дискотеку закончили.
«В стенах учебного заведения проходило праздничное мероприятие — дискотека. Во время танцев подросткам стало жарко, и они сняли с себя футболки. Как только педагоги, находящиеся в зале, заметили это, в зале выключили музыку, включили свет, сделали подросткам устное замечание по поводу внешнего вида, а дискотеку закончили. В перспективе с учащимися проведут профилактически-воспитательные беседы о недопустимости нахождения в стенах учебного заведения в ненадлежащем виде», — сообщили «Проспекту Мира» в управлении образования.