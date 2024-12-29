Прокуратура проверяет школу после полуголой дискотеки. Директора допросят

Как сообщили «Проспекту Мира» в прокуратуре, они уже внесли представление из-за отсутствия профилактической работы с учениками. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье о нарушении прав учащихся (5.57 КоАП РФ), директора школы вызвали на допрос.