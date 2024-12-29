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Posted 29 декабря, 07:54

Published 29 декабря, 07:54

Modified 29 декабря, 08:01

Updated 29 декабря, 08:01

Прокуратура проверяет школу после полуголой дискотеки. Директора допросят

Прокуратура проверяет школу после полуголой дискотеки. Директора допросят

29 декабря 2024, 07:54
Фото: Kras Mash / 2gis.
Прокуратура начала проверку в школе №149 Красноярска после того, как в соцсетях появилось видео, где ученики танцуют полуголыми в школьной столовой на новогодней дискотеке.

Как сообщили «Проспекту Мира» в прокуратуре, они уже внесли представление из-за отсутствия профилактической работы с учениками. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье о нарушении прав учащихся (5.57 КоАП РФ), директора школы вызвали на допрос.

Видео: Kras Mash.

Ранее в управлении образования рассказали, что подросткам просто стало жарко, поэтому они сняли футболки. После того, как педагоги заметили «ненадлежащий вид», ученикам сделали замечание, а дискотеку закончили.

«В стенах учебного заведения проходило праздничное мероприятие — дискотека. Во время танцев подросткам стало жарко, и они сняли с себя футболки. Как только педагоги, находящиеся в зале, заметили это, в зале выключили музыку, включили свет, сделали подросткам устное замечание по поводу внешнего вида, а дискотеку закончили. В перспективе с учащимися проведут профилактически-воспитательные беседы о недопустимости нахождения в стенах учебного заведения в ненадлежащем виде», — сообщили «Проспекту Мира» в управлении образования.
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#Владислав Савончик#Видео#Прокуратура
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