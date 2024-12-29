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Posted 29 декабря, 04:12

Published 29 декабря, 04:12

Modified 29 декабря, 04:45

Updated 29 декабря, 04:45

Новогоднюю ёлку огородили забором в Канске из-за вандалов

Новогоднюю ёлку огородили забором в Канске из-за вандалов

29 декабря 2024, 04:12
Фото: Администрация города Канска.
В Канске Красноярского края администрация города огородила новогоднюю елку забором. Такое решение они объяснили «участившимися случаями вандализма».
Фото: Администрация города Канска
«В связи с участившимися случаями вандализма вокруг городской новогодней ёлки были установлены ограждения. Пожалуйста, не заходите за них и не причиняйте вреда городскому имуществу», — сообщили в мэрии города.

В соцсетях некоторые пользователи пишут, что местные подростки разрушают «всё что плохо стоит и лежит».

Одна пользовательница пожаловалась на отсутствие развлечений, поэтому к елке и лезут:

«Стояли бы горки, не лезли бы к ёлке».
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#Владислав Савончик#Красноярский край#Подростки#Канск#Вандализм#Новогодняя ёлка
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