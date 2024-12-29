Новогоднюю ёлку огородили забором в Канске из-за вандалов

Одна пользовательница пожаловалась на отсутствие развлечений, поэтому к елке и лезут:

В соцсетях некоторые пользователи пишут, что местные подростки разрушают «всё что плохо стоит и лежит».

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