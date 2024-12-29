Новогоднюю ёлку огородили забором в Канске из-за вандалов

Posted 29 декабря, 04:12
Published 29 декабря, 04:12
Modified 29 декабря, 04:45
Updated 29 декабря, 04:45
«В связи с участившимися случаями вандализма вокруг городской новогодней ёлки были установлены ограждения. Пожалуйста, не заходите за них и не причиняйте вреда городскому имуществу», — сообщили в мэрии города.
В соцсетях некоторые пользователи пишут, что местные подростки разрушают «всё что плохо стоит и лежит».
Одна пользовательница пожаловалась на отсутствие развлечений, поэтому к елке и лезут:
«Стояли бы горки, не лезли бы к ёлке».