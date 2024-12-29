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Posted 29 декабря, 03:37

Published 29 декабря, 03:37

Modified 29 декабря, 04:28

Updated 29 декабря, 04:28

В Николаевке произошел очередной пожар

В Николаевке произошел очередной пожар

29 декабря 2024, 03:37
Фото: МЧС Красноярского края.
В красноярской Николаевке на улице Партизанской вечером 28 декабря произошел пожар. Сгорело 100 квадратов.

Как сообщили в МЧС, горели нежилой дом и хозпостройки на общей площади 100 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте работали шесть единиц техники и 24 пожарных. Огонь был полностью ликвидирован в 21:19.

В МЧС сообщили «Проспекту Мира», что предварительная причина — поджог.

Видео: Kras Mash.

14 декабря в Николаевке на улице Белорусской произошел пожар из-за ветхой проводки, пожарные спасли двоих.

14 октября произошел пожар на улице Советской — неизвестный поджег хозпостройку.

13 августа сгорел дом на улице Крала Маркса 207 из-за короткого замыкания, пожарные спасли женщину.

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