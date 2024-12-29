В Николаевке произошел очередной пожар

Posted 29 декабря, 03:37
Published 29 декабря, 03:37
Modified 29 декабря, 04:28
Updated 29 декабря, 04:28
Как сообщили в МЧС, горели нежилой дом и хозпостройки на общей площади 100 квадратных метров. Никто не пострадал. На месте работали шесть единиц техники и 24 пожарных. Огонь был полностью ликвидирован в 21:19.
В МЧС сообщили «Проспекту Мира», что предварительная причина — поджог.
14 декабря в Николаевке на улице Белорусской произошел пожар из-за ветхой проводки, пожарные спасли двоих.
14 октября произошел пожар на улице Советской — неизвестный поджег хозпостройку.
13 августа сгорел дом на улице Крала Маркса 207 из-за короткого замыкания, пожарные спасли женщину.