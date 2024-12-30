25-летняя девушка погибла в ДТП в Курагинском районе. Пострадали 3 взрослых и ребенок

Posted 30 декабря, 10:15
Published 30 декабря, 10:15
Modified 30 декабря, 10:25
Updated 30 декабря, 10:25
Все произошло на 140 километре трассы «Саяны». Предварительно, 33-летний водитель «Тойоты Короны» выехал на встречку и столкнулся с «Хондой Везел» под управлением 50-летнего мужчины.
В итоге 25-летняя пассажиры «Тойоты» погибла на месте. Оба водителя и два пассажира «Хонды», среди которых несовершеннолетний, госпитализированы в больницу.
В Госавтоинспекции отмечают, что водитель и пассажир «Тойоты» не использовали ремни безопасности.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они выясняют подробности случившегося.