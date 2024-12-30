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Posted 30 декабря, 10:15

Published 30 декабря, 10:15

Modified 30 декабря, 10:25

Updated 30 декабря, 10:25

25-летняя девушка погибла в ДТП в Курагинском районе. Пострадали 3 взрослых и ребенок

25-летняя девушка погибла в ДТП в Курагинском районе. Пострадали 3 взрослых и ребенок

30 декабря 2024, 10:15
Фото: t.me/gibdd124.
Сегодня, 30 декабря, произошла смертельная авария в Курагинском районе. Еще 4 человека пострадали.

Все произошло на 140 километре трассы «Саяны». Предварительно, 33-летний водитель «Тойоты Короны» выехал на встречку и столкнулся с «Хондой Везел» под управлением 50-летнего мужчины.

Фото: t.me/gibdd124

В итоге 25-летняя пассажиры «Тойоты» погибла на месте. Оба водителя и два пассажира «Хонды», среди которых несовершеннолетний, госпитализированы в больницу.

В Госавтоинспекции отмечают, что водитель и пассажир «Тойоты» не использовали ремни безопасности.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они выясняют подробности случившегося.

  • Тут мы рассказывали об еще одной смертельной аварии, которая произошла сегодня в Емельяновском районе.
#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Дети#Красноярский край#Смерть#ГИБДД#Курагинский район#Пострадавшие#Погибла
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